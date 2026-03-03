Cruz Azul vence 2-1 a Santos para afianzarse en el liderato del torneo Clausura de la Liga MX

Cruz Azul hizo de la paciencia virtud para encontrar en un contragolpe en la recta final el tanto con el que salió del Territorio Santos Modelo con una victoria 2-1 sobre Santos y con ello afianzarse como líder en el torneo Clausura de la Liga MX.

José Paradela hizo el tanto de la victoria después de firmar con un potente remate la diagonal que le cedió Carlos Rotondi a los 78 minutos.

Jeremy Márquez, joven centrocampista celeste de 25 años, se estrenó como goleador en el torneo por La Máquina en el primer cuarto de hora, gracias a un par de fallas en la zaga, primero cuando Javier Güemez fue incapaz de desviar con la cabeza un centro de Rotondi, que llegó a Márquez para que sacara un disparo abajo que pasó entre las manos del arquero Carlos Acevedo.

Ezequiel Bullaude emparejó momentáneamente a los 54 minutos, gracias a un fuerte remate desde el centro del área, a un pase atrás de Cristian Dájome, que superó al portero Andrés Gudiño.

José Antonio Paradela (izq.) fue el segundo de los anotadores de los celestes en el Territorio Santos Modelo. Mexsport

La victoria afianza a La Máquina en la cima al llegar a 22 puntos y ser inalcanzable para los Diablos Rojos del Toluca, que son sublíderes con 18 y más tarde visitarán a Pumas en el duelo de los únicos equipos sin derrota en el campeonato mexicano.

Cruz Azul extendió a cuatro victorias su racha triunfal en el torneo en el que lleva ocho jornadas sin derrota luego de haberse presentado con un descalabro ante el León.

Santos sufrió su séptimó revés del curso que ha sido una pesadilla para ellos y su afición, luego de que únicamente han sacado un par de empates en puntos.Para la décima jornada, Cruz Azul volverá a su campo provisional en Puebla para recibir el sábado a San Luis para la décima jornada, en tanto que Santos viajará a la frontera para medirse a los Xolos de Tijuana en el último partido de la fecha el domingo.