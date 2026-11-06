Atlante Vs Santos: Estadio Banorte solo abrirá parcialmente sus puertas

En partido correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026, Atlante recibirá su último compromiso como local en el semestre, mismo en el que Santos intentará sacar los 3 puntos y regresar a la Comarca Lagunera en sitios de Liguilla; el Estadio Banorte únicamente abrirá sus puertas parcialmente.

Este viernes 6 de noviembre, en punto de las 21:00 horas, el balón comenzará a rodar en la capital del país en un duelo donde los azulgranas tratarán de dignificar su semestre en casa, mientras que los de Renato Paiva van por cada una de las unidades en busca de mantenerse entre los primeros 8 de la tabla de posiciones.

El Estadio Banorte cuenta con una capacidad oficial para 81,070 espectadores tras el Mundial 2026. Mexsport

Pese a las diversas publicaciones compartidas por Atlante y Santos, el Estadio Banorte no contará con todas sus zonas disponibles, ya que la parte alta del inmueble tres veces mundialista se mantendrá completamente vacía.

Esta medida única y exclusivamente obedece a temas prácticos, ya que la cantidad de aficionados que se darán cita al partido no son suficientes para que los organizadores habiliten cada una de las zonas, algo común en el Apertura 2026 durante los partidos del Atlante.

El partido ante Santos fue el sexto de los Potros de Hierro en el que únicamente abrieron parcialmente el Estadio Banorte. Mexsport

Únicos partidos que contaron con total de zonas habilitadas

De los 8 partidos como local del Atlante en el Apertura 2026 de la Liga MX, solamente 2 fueron los que contaron con el total de las zonas habilitadas:

Atlante Vs América: en el compromiso que marcó su regreso como local a la Liga MX (Jornada 2), los Potros de Hierro recibieron al América de Guillermo Almada, duelo que terminó con un empate de 1-1 y brindaba ilusión a los aficionados azulgranas.

Atlante Vs Pumas: para la Jornada 12 del Apertura 2026, el Equipo del Pueblo recibió a los universitarios en la cancha tres veces mundialista, misma que contó con una asistencia cercana a los 50,000 aficionados, justificando la apertura de cada una de las zonas del inmueble.

Partidos que tuvieron estadio parcialmente abierto: Toluca, León, Pachuca, Monterrey, Atlético San Luis y Santos.

Miguel Herrera durante el primer torneo de Atlante en su regreso a la Liga MX; ya sufrió una expulsión en el Apertura 2026. Mexsport

BFG