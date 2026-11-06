'Aleco' Irarragori anuncia invasión de Santos en el Estadio Azteca para duelo vs Atlante

El resurgir deportivo de Santos Laguna ha logrado que el club vuelva a conectar con la afición y ahora no solo buscan hacerse presentes en Torreón, sino que también buscan llenar el recinto más importante del futbol mexicano, el Estadio Azteca.

A través de las redes sociales el presidente de Santos, ‘Aleco’ Irarragori, advirtió de una posible inversión lagunera en el Estadio Banorte para su duelo de esta noche ante Atlante, aunque el dirigente del club señaló que no se trata de una ‘invasión’, sino de pintar el Coloso de Santa Úrsula de verde, de color esperanza.

“Mañana pintamos de verde el Banorte, No es invasión, Es pintar de esperanza el estadio”

¿Invasión de Santos en el Azteca es una realidad?

La invasión de Santos al coloso de Santa Úrsula comenzó como una propuesta de los propios aficionados en redes sociales y parece que cada vez está más cerca de volverse realidad.

Desde la noche de ayer una gran cantidad de camiones salieron de Torreón con destino a la Ciudad de México, mismos que estarán arribando en las próximas horas a la capital del país.

En la pagina de Fanki, empresa encargada de la venta de boletos en el Estadio Banorte, se puede apreciar el gran ritmo que lleva la venta de entradas para este encuentro. De acuerdo al mapa virtual del estadio, toda la parte alta del Coloso de Santa Úrsula ya ha sido vendida y solamente quedan lugares disponibles en zonas bajas y VIP.

Es importante señalar que no existe manera de saber si todas esas entradas fueron adquiridas por afición de Santos Laguna y eso solo se podrá corroborar hasta el momento del partido. Sin embargo, Atlante registra las peores entradas de toda la Liga MX esta temporada, por lo que el cambio tan radical parece ser una muestra clara de la invasión visitante.

Venta de boletos en el Estadio Banorte para el Atlante vs Santos FANKI

El encuentro entre Atlante y Santos Laguna está programado para disputarse este viernes 6 de noviembre a las 21:00 horas en la cancha del Estadio Banorte.