Escándalo en la Serie A: Castigan a 16 ultras de la AS Roma por realizar saludos fascistas

La Jefatura de Policía de Roma emitió la prohibición de acceso a recintos deportivos para 16 aficionados radicales de la AS Roma, tras ser identificados realizando el saludo fascista en el Estadio Olímpico. Los hechos ocurrieron en el sector de la Curva Sud durante el reciente partido de la Serie A frente al Atalanta.

La medida se formalizó tras una investigación audiovisual efectuada por la División Anticrimen (Digos) y agentes de la Comisaría de Prati. Además de las gesticulaciones extremistas, varios involucrados vestían prendas con la leyenda de tinte supremacista "Über alles", vinculada directamente a la simbología nazi.

¿Cuáles son los castigos impuestos bajo la Ley Mancino en Italia?

Las sanciones implican prohibiciones que van de uno a cinco años, vigentes en todo el territorio italiano y aplicables a los partidos internacionales de la AS Roma y de la selección italiana. Asimismo, cuatro de los sancionados —de entre 19 y 42 años— deberán presentarse en una comisaría local antes, durante y después de cada encuentro del club.

La severidad de las medidas responde a los antecedentes de varios implicados, quienes ya contaban con registros policiales por alteración del orden público, posesión de armas prohibidas, amenazas y daños a la propiedad.

El aficionado que recibió la sanción máxima de cinco años ya registraba un veto previo en 2022. Todos los involucrados fueron denunciados formalmente al amparo de la Ley Mancino, legislación italiana que sanciona con rigor los discursos de odio, la apología del fascismo y la discriminación en espacios públicos.

Dieciséis aficionados de la Roma no podrán volver a los juegos del equipo por un largo periodo de tiempo por hacer saludos fascistas. Especial

Antecedentes de sanciones recientes de la UEFA por conductas extremistas

Este no es un caso aislado en el viejo continente; la mano dura de las autoridades se ha hecho notar en las principales competencias del futbol internacional: