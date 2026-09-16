Escándalo en la Serie A: Castigan a 16 ultras de la AS Roma por realizar saludos fascistas
Las autoridades de Italia impusieron vetos de hasta cinco años a los radicales identificados en el Estadio Olímpico, varios de ellos con antecedentes criminales
La Jefatura de Policía de Roma emitió la prohibición de acceso a recintos deportivos para 16 aficionados radicales de la AS Roma, tras ser identificados realizando el saludo fascista en el Estadio Olímpico. Los hechos ocurrieron en el sector de la Curva Sud durante el reciente partido de la Serie A frente al Atalanta.
La medida se formalizó tras una investigación audiovisual efectuada por la División Anticrimen (Digos) y agentes de la Comisaría de Prati. Además de las gesticulaciones extremistas, varios involucrados vestían prendas con la leyenda de tinte supremacista "Über alles", vinculada directamente a la simbología nazi.
¿Cuáles son los castigos impuestos bajo la Ley Mancino en Italia?
Las sanciones implican prohibiciones que van de uno a cinco años, vigentes en todo el territorio italiano y aplicables a los partidos internacionales de la AS Roma y de la selección italiana. Asimismo, cuatro de los sancionados —de entre 19 y 42 años— deberán presentarse en una comisaría local antes, durante y después de cada encuentro del club.
La severidad de las medidas responde a los antecedentes de varios implicados, quienes ya contaban con registros policiales por alteración del orden público, posesión de armas prohibidas, amenazas y daños a la propiedad.
El aficionado que recibió la sanción máxima de cinco años ya registraba un veto previo en 2022. Todos los involucrados fueron denunciados formalmente al amparo de la Ley Mancino, legislación italiana que sanciona con rigor los discursos de odio, la apología del fascismo y la discriminación en espacios públicos.
Antecedentes de sanciones recientes de la UEFA por conductas extremistas
Este no es un caso aislado en el viejo continente; la mano dura de las autoridades se ha hecho notar en las principales competencias del futbol internacional:
- Real Madrid (Marzo de 2026): Durante un encuentro de la UEFA Champions League frente al Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu, un seguidor fue expulsado de inmediato tras realizar gestos nazis. Posteriormente, la Comisión Antiviolencia de España propuso una multa de 5,000 euros, mientras que la UEFA sancionó económicamente a la entidad madrileña con 15,000 euros.
- Tottenham Hotspur (Marzo de 2026): Tres aficionados del conjunto inglés ejecutaron gestos nazis dirigidos a la tribuna rival durante un partido de Champions League ante el Eintracht Frankfurt. Tras la intervención de la policía germana, el club británico impuso a los implicados una prohibición de entrada de carácter indefinido a su estadio, sumado a una multa de la UEFA por 30,000 euros.
- Atlético de Madrid (Octubre de 2024): El Comité de Apelación de la UEFA sancionó a la escuadra rojiblanca con una multa de 30,000 euros debido a conductas similares registradas por un sector de su afición durante un compromiso disputado en Lisboa.