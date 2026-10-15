Actividad de mexicanos en el extranjero del fin de semana del 16 al 18 de octubre: Radar Excélsior
Silvana Flores podría debutar con el Como 1907, Rodrigo Huescas buscará sumar minutos con el Copenhague y Javier Aguirre tendrá su primer partido en Mestalla, entre los encuentros destacados de los mexicanos en el extranjero este fin de semana.
Los futbolistas y entrenadores mexicanos en el extranjero tendrán actividad este fin de semana, con partidos importantes en Europa y Arabia Saudita. Entre los encuentros destacados están la posible presentación de Silvana Flores con el Como 1907 en la Serie A femenil, el duelo entre los líderes del futbol ruso y la búsqueda de Julián Quiñones por acercarse a la cima de la Saudi Pro League.
La actividad también marcará el regreso de Rodrigo Huescas a la liga danesa después de volver a jugar con el FC Copenhague en la UEFA Conference League. Por su parte, Javier “Vasco” Aguirre disputará su primer partido en casa como entrenador del Valencia, que recibirá al Athletic Club en Mestalla.
Silvana Flores podría debutar en Italia
La mexicana Silvana Flores, exjugadora de Pumas, podría disputar sus primeros minutos con el Como 1907 ante la Juventus, después de incorporarse al club italiano durante el reciente mercado de fichajes.
El parón por compromisos de selecciones nacionales retrasó la posibilidad de su debut. Ahora, la futbolista podría tener su primera oportunidad en la Serie A femenil con un equipo que ocupa el primer lugar de la clasificación, empatado en puntos con Roma e Inter de Milán tras dos jornadas.
Luis Chávez busca regresar con el líder de Rusia
El Dinamo de Moscú enfrentará al CSKA Moscú en un partido entre el primero y segundo lugar de la liga rusa. El mexicano Luis Chávez se ha perdido las dos últimas convocatorias del conjunto capitalino, pero busca volver a la actividad en un encuentro que puede influir en la disputa por el liderato.
Rodrigo Huescas vuelve a la liga danesa
Después de regresar a las canchas en el inicio de la Conference League, Rodrigo Huescas podría sumar minutos en la competición doméstica con el FC Copenhague, que se mantiene como líder. El mexicano estuvo más de un año fuera por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
Julián Quiñones busca acercarse al liderato en Arabia Saudita
El Al-Qadisiya de Julián Quiñones ocupa el segundo puesto de la Saudi Pro League, a tres puntos del líder Al-Hilal. Este viernes tendrá la oportunidad de sumar ante el Abha Club, último lugar de la clasificación, para mantenerse en la pelea por la primera posición.
Javier Aguirre tendrá su presentación en Mestalla
El Valencia recibirá al Athletic Club en el primer partido de Javier “Vasco” Aguirre como local al frente del conjunto español. El mexicano consiguió un punto en su debut frente al Real Racing Club de Santander y ahora buscará sumar en casa en su objetivo de mantener la categoría.
Del otro lado estará el Athletic Club, donde juega el portero mexicano Álex Padilla, quien ha permanecido como suplente en los partidos de LaLiga hasta el momento.
Calendario de mexicanos en el extranjero
Estos son otros partidos del fin de semana en los que participarán futbolistas y entrenadores mexicanos, con los horarios y las transmisiones disponibles.
- Obed Vargas: RCD Espanyol vs. Atlético de Madrid | Sábado 17 de octubre | 06:00 horas | Sky Sports
- Edson Álvarez: Swansea City vs. West Ham | Sábado 17 de octubre | 08:00 horas
- Efraín Juárez: Paksi SE vs. Győri ETO | Sábado 17 de octubre | 09:00 horas
- Armando León: NK Osijek vs. HNK Gorica | Sábado 17 de octubre | 10:00 horas
- Álvaro Fidalgo: Real Betis vs. Barcelona | Sábado 17 de octubre | 10:30 horas | Sky Sports
- César Montes: Lokomotiv Moscú vs. Krasnodar | Sábado 17 de octubre | 10:30 horas
- Johan Vásquez: Genoa vs. Roma | Sábado 17 de octubre | 12:45 horas | ESPN y Disney+
- Mateo Chávez: Cambuur vs. AZ Alkmaar | Domingo 18 de octubre | 06:30 horas | ESPN 3 y Disney+
- Armando González: Panetolikos vs. Olympiacos | Domingo 18 de octubre | 08:00 horas | Claro Sports