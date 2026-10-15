Actividad de mexicanos en el extranjero del fin de semana del 16 al 18 de octubre: Radar Excélsior

Los futbolistas y entrenadores mexicanos en el extranjero tendrán actividad este fin de semana, con partidos importantes en Europa y Arabia Saudita. Entre los encuentros destacados están la posible presentación de Silvana Flores con el Como 1907 en la Serie A femenil, el duelo entre los líderes del futbol ruso y la búsqueda de Julián Quiñones por acercarse a la cima de la Saudi Pro League.

La actividad también marcará el regreso de Rodrigo Huescas a la liga danesa después de volver a jugar con el FC Copenhague en la UEFA Conference League. Por su parte, Javier “Vasco” Aguirre disputará su primer partido en casa como entrenador del Valencia, que recibirá al Athletic Club en Mestalla.

La mexicana Silvana Flores regresó a jugar a Europa, ahora con los colores del Como 1907 X: @Como_1907

Silvana Flores podría debutar en Italia

La mexicana Silvana Flores, exjugadora de Pumas, podría disputar sus primeros minutos con el Como 1907 ante la Juventus, después de incorporarse al club italiano durante el reciente mercado de fichajes.

El parón por compromisos de selecciones nacionales retrasó la posibilidad de su debut. Ahora, la futbolista podría tener su primera oportunidad en la Serie A femenil con un equipo que ocupa el primer lugar de la clasificación, empatado en puntos con Roma e Inter de Milán tras dos jornadas.

Partido: Juventus vs. Como 1907

Fecha: Domingo 18 de octubre

Hora: 04:30 horas

Luis Chavez busca volver con el Dinamo de Moscú. Mexsport

Luis Chávez busca regresar con el líder de Rusia

El Dinamo de Moscú enfrentará al CSKA Moscú en un partido entre el primero y segundo lugar de la liga rusa. El mexicano Luis Chávez se ha perdido las dos últimas convocatorias del conjunto capitalino, pero busca volver a la actividad en un encuentro que puede influir en la disputa por el liderato.

Partido: Dinamo de Moscú vs. CSKA Moscú

Fecha: Domingo 18 de octubre

Hora: 07:15 horas

Rodrigo Huescas volvió a jugar después de su lesión. X: @miseleccionmx

Rodrigo Huescas vuelve a la liga danesa

Después de regresar a las canchas en el inicio de la Conference League, Rodrigo Huescas podría sumar minutos en la competición doméstica con el FC Copenhague, que se mantiene como líder. El mexicano estuvo más de un año fuera por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Partido: FC Copenhague vs. Aarhus GF

Fecha: Domingo 18 de octubre

Hora: 10:00 horas

Julián Quiñones busca acercarse al liderato en Arabia Saudita

El Al-Qadisiya de Julián Quiñones ocupa el segundo puesto de la Saudi Pro League, a tres puntos del líder Al-Hilal. Este viernes tendrá la oportunidad de sumar ante el Abha Club, último lugar de la clasificación, para mantenerse en la pelea por la primera posición.

Partido: Al-Qadisiya vs. Abha Club

Fecha: Viernes 16 de octubre

Hora: 07:15 horas

Transmisión: FOX

Javier Aguirre y Guido Rodríguez realizaron un asado para unir al vestuario Redes Sociales

Javier Aguirre tendrá su presentación en Mestalla

El Valencia recibirá al Athletic Club en el primer partido de Javier “Vasco” Aguirre como local al frente del conjunto español. El mexicano consiguió un punto en su debut frente al Real Racing Club de Santander y ahora buscará sumar en casa en su objetivo de mantener la categoría.

Del otro lado estará el Athletic Club, donde juega el portero mexicano Álex Padilla, quien ha permanecido como suplente en los partidos de LaLiga hasta el momento.

Partido: Valencia CF vs. Athletic Club

Fecha: Sábado 17 de octubre

Hora: 13:00 horas

Transmisión: Sky Sports

Johan Vásquez, central mexicano del Genoa X: @GenoaCFC

Calendario de mexicanos en el extranjero

Estos son otros partidos del fin de semana en los que participarán futbolistas y entrenadores mexicanos, con los horarios y las transmisiones disponibles.