El día que Javier Aguirre insultó a Lionel Messi

En una entrevista para Excelsior, Mikel Aguirre, hijo de Javier, contó una anécdota poco conocida de su padre: los insultos a Lionel Messi durante una goleada del Barcelona al Atlético de Madrid en el lejano 2008.

En aquel encuentro, el Barcelona, dirigido por Pep Guardiola, le propinó una lluvia de goles a la escuadra dirigida por Javier Aguirre, en la que Eto’o, Gudjohnsen, Henry, Rafa Márquez y Lionel Messi fueron los verdugos de los colchoneros que se encargaron del 6-1 final.

El Vasco Aguirre en su paso por el Atlético de Madrid Imagen tomada de la cuenta de X de @JovenesfutbolistasMx

Lo más destacable de la anécdota ocurrió en el segundo tiempo del encuentro, justamente en una jugada por la banda donde se ubicaba el banquillo de Javier Aguirre. Lionel Messi estaba por realizar un desborde, pero el defensor checo Tomáš Ujfaluši le realizó una fuerte entrada. Tras el derribo, el argentino se llevó las manos al tobillo y el Vasco se dejó llevar por el calor del momento.

Nos metieron un baño terrible. Messi pasa cerca de donde está mi papá y el checo Ujfaluši le metió una patada criminal… Entonces mi papá le grita: ‘Leo, ya levántate, cabrón, no hagas tiempo, hijo de la chingada’… Messi se levantó y le hizo la mano porque íbamos perdiendo 5-0, a lo que mi papá respondió: ‘Esa mano te la metes por el culo’”, declaró Mikel Aguirre en una entrevista para Excelsior.

Pese a las declaraciones en contra del astro argentino, Mikel Aguirre resaltó que Messi y su padre tienen una relación de mucho respeto, y que lo que se dice en el terreno de juego durante las disputas se queda ahí.

“Al término del partido, mi papá va con los jugadores que insulta y les menciona que lo que pasa en la cancha se queda ahí y no pasa nada. Ese día se dio un abrazo con Leo, pues saben que mi papá es así: te puede decir de todo en el partido y, una vez que acaba, tan amigos como siempre”.

En el pasado, el Vasco ha declarado su admiración por Lionel Messi e incluso ha afirmado que es uno de los mejores talentos en la historia del futbol. Ante eso, Mikel resaltó que, pese a no ser amigos, en ocasiones su padre ha llamado por teléfono al argentino.

Lo enfrentó un montón de veces, lo conoce bien, tiene su teléfono. Yo te diría que sí le marca, le contesta… Mi papá es muy honesto, con la misma honestidad que lo insulta, le dice: ‘Leo, jugaste muy bien, suerte con el Balón de Oro’… A los jugadores eso como que les llega”.

Javier Aguirre ofendió a Anthony Gordon

Durante el enfrentamiento entre México e Inglaterra en los octavos de final, el estratega mexicano le dijo al jugador inglés Anthony Gordon “Fuck you” y se rio, a lo que el extremo del Barcelona consideró una broma amigable, dejando a ambos con una sonrisa.

El extremo inglés mencionó que lo que le dijo Javier Aguirre lo percibió como un cumplido, además de una broma, pues minutos antes había realizado un desborde peligroso, regateando a Jesús Gallardo. Esto es algo que el hijo del Vasco resalta: la facilidad que tiene su padre para mantener una buena relación no solo con sus futbolistas, sino también con sus rivales.