El entrenador de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, anunció que realizará "cuatro o cinco cambios" respecto al equipo que perdió con Uruguay, de cara al amistoso del martes ante Costa Rica.

La Albiceleste enfrentará a los ticos en el estadio Mario Kempes, en Córdoba, donde interará sacudirse de la derrota 2-1 ante los charrúas, y que mostró niveles individuales desiguales en su primera presentación sin Lionel Messi.

"Tenemos una buena base, y ahora tendremos que ir llenando esos huecos de grandes jugadores, que son irreemplazables. Pero sí se intenta que ese lugar lo ocupen chicos que creemos que formarán parte del equipo por mucho tiempo", dijo el DT en conferencia de prensa previa al cotejo contra los ticos.

Sobre el recambio necesario tras los retiros de Messi y Nicolás Otamendi, y la salida por razones técnicas de otro referente como Rodrigo De Paul, Scaloni insistió en su plan de "ir probando algunos jugadores y que sea el momento ideal para ellos, positivo".

Argentina tampoco cuenta en esta ventana internacional con otras figuras como el delantero Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Cristian "Cuti" Romero (Atlético de Madrid)".

El objetivo es seguir encontrando ese tipo de jugador que mantenga el fuego por querer venir a la selección. Creo que eso va a seguir estando. Todo compromiso nos sirve", amplió Scaloni.

Uno de los cambios dispuestos será el regreso al arco de Emiliano "Dibu" Martínez, recién recuperado de una fractura de mandíbula, en lugar de Gerónimo Rulli.

"Intentamos cubrir esos huecos con los mejores jugadores que tenemos. El otro día jugó (Exequiel) Palacios de 5 y mañana veremos otra alternativa. Están (Gianluca) Prestianni, Franco (Mastantuono). No podemos ponerlos a todos juntos porque hay que mantener un equilibrio, pero queremos verlos", consideró Scaloni sobre las variantes.

¿Lionel Messi será parte del Cuerpo Técnico?

Además, Scaloni respondió a la posibilidad de que Messi se sume como integrante del cuerpo técnico para el próximo Mundial.

"Va a seguir jugando más allá de 2030. En la selección ya dijo que no, pero como futbolista ojalá siga hasta cuando pueda. Ahora, si quiere venir acá (con el cuerpo técnico), no hay ningún problema, que venga", dijo el entrenador.

El 6 de octubre de 2026, Lionel Messi tuvo su partido de despedida con la selección de Argentina Reuters

BFG