Árbitro del Barcelona vs Real Madrid rompe el silencio precio a El Clásico

El partido más esperado del futbol español está a punto de comenzar, acaparando la atención de millones de aficionados alrededor del planeta en una edición más de El Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid.

Como ocurre tradicionalmente en cada enfrentamiento entre blaugranas y merengues, la figura del arbitraje se encuentra en el centro de la polémica, una presión que se ha intensificado notablemente en las últimas semanas debido a los constantes posicionamientos del club blanco sobre el Caso Negreira.

En un hecho poco habitual dentro del protocolo arbitral, el silbante central designado para este compromiso, Juan Martínez Munuera, rompió el protocolo de silencio habitual para conceder declaraciones a los micrófonos de DAZN en la previa del encuentro.

Durante su intervención, el colegiado asumió con total madurez la enorme responsabilidad que implica impartir justicia en el duelo más mediático del planeta, reconociendo la trascendencia de la designación.

“Cuando uno recibe este tipo de designaciones agradece la confianza del Comité. Es cierto que la recibimos con la misma responsabilidad que siempre, pero todos sabemos que este partido a nivel mundial es muy mediático”, expresó el silbante.

Munuera evita las redes sociales

Ante el clima de polarización constante en las plataformas digitales y los recurrentes debates sobre supuestos beneficios o perjuicios arbitrales hacia cualquiera de los dos gigantes de LaLiga, Martínez Munuera reveló la estrategia que utiliza para mantenerse enfocado.

El árbitro principal aseguró que prefiere blindarse del ruido exterior y de la presión mediática que generan las redes sociales durante toda la temporada competitiva, priorizando la tranquilidad mental indispensable para su labor.

“A nivel general, durante toda la temporada suelo aislar y ser muy selectivo en lo que leo y escucho. Al final tenemos que vivir tranquilos y con la confianza de siempre”, concluyó el colegiado, quien con este compromiso sumará el quinto Clásico en su trayectoria profesional.