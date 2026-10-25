Gavi enciende El Clásico y habla sobre los jugadores del Real Madrid: "me caen todos mal"

La previa de un nuevo enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Real Madrid ha vuelto a subir de temperatura. En esta ocasión, el encargado de avivar la rivalidad ha sido Gavi, uno de los futbolistas con mayor carácter y temperamento de la plantilla azulgrana.

En una entrevista concedida a ESPN, el mediocampista fue consultado sobre las bajas del conjunto blanco para este compromiso, concretamente las ausencias de Vinícius Jr. y Dani Ceballos. Lejos de esquivar la pregunta, el español dejó claro que la situación del eterno rival pasa a un segundo plano cuando se trata de este tipo de partidos.

"Al final da igual quien esté, es el Madrid y al final voy a muerte esté quien esté"

"Habrá jugadores que me caigan mejor o peor, pero al final dentro del campo me caen todos mal. Yo solo espero darle la victoria a la afición que se lo merece".

A pesar de la intensidad y el voltaje de sus declaraciones, cabe destacar que la rivalidad del andaluz se limita estrictamente al césped. Una vez concluidos los noventa minutos, la tensión competitiva desaparece y no existen conflictos personales con los jugadores rivales.

De cara al próximo duelo, los pronósticos apuntan a que Gavi iniciará el encuentro desde el banquillo de suplentes, a la espera de tener minutos para revolucionar el juego desde la medular.

Las polémicas de Gavi en El Clásico

El paso de Gavi por los duelos frente al Real Madrid se ha convertido en un auténtico foco de atención debido a su elevada intensidad física. Sobre el terreno de juego, el centrocampista protagoniza habitualmente disputas al límite y roces constantes con futbolistas merengues como Dani Ceballos, Dani Carvajal y el propio Vinícius Júnior.

Fuera de la cancha, su perfil combativo también ha dejado huella. El canterano culé ha encendido la rivalidad en múltiples ocasiones con declaraciones punzantes, cuestionando en el pasado el palmarés europeo del conjunto blanco y opinando sin filtros sobre la actualidad del eterno rival.

A esto se suman sus efusivas celebraciones de goles y triunfos, en las que en más de una ocasión ha protagonizado gestos desafiantes hacia la grada o interacciones memorables con banderas entregadas por los propios aficionados, consolidándose como el epicentro de la tensión en el partido más importante del fútbol español.