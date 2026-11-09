Anwar Ben Rhouma, canterano y goleador de Chivas, jugará con Túnez

El delantero de las fuerzas básicas de Chivas, Anwar Kameel Ben Rhouma Torres, de 21 años, habría aceptado la convocatoria de la Selección Sub-23 de Túnez para sumarse a un campamento de preparación de finales de año.

De acuerdo con información de Yeudiel Pacheco, el jugador fue contactado por el cuerpo técnico de la Sub-23 tunecina y dio el sí para incorporarse al proyecto de las Águilas de Cartago.

El campamento tiene carácter formativo: Ben Rhouma tendrá su primer contacto con el staff y posibles compañeros, sin partidos oficiales ni amistosos programados en esta concentración, enfocados únicamente en la preparación de cara al proceso clasificatorio para los Juegos Olímpicos.

Anwar Ben Rhouma jugando un partido en las fuerzas básicas de Chivas MEXSPORT

Ben Rhouma cuenta con triple nacionalidad: estadounidense por nacimiento (nació en Las Vegas, Nevada), tunecina por vía paterna y mexicana por parte de su madre.

Esto le permite ser considerado por cualquiera de las tres federaciones. Hasta ahora México no lo ha contemplado en categorías menores, mientras que Túnez se adelantó con este llamado.

La convocatoria está prevista para diciembre de 2026 y forma parte del plan tunecino para obtener el boleto a los próximos Juegos Olímpicos. No se trata de un llamado a la selección absoluta ni de amistosos inmediatos, sino de un proceso Sub-23 de cara a la clasificación olímpica.

¿Quién es Anwar Ben Rhouma? La joya de Chivas

Anwar Ben Rhouma Torres es un delantero zurdo natural que destaca por su velocidad, movilidad, fortaleza física, capacidad para bajar a recibir y olfato goleador, además de un potente golpeo de balón.

Inició su formación en academias de Estados Unidos (Real Salt Lake y Las Vegas Lights FC de la USL Championship, donde debutó profesionalmente). En 2023 llegó a México para integrarse a las fuerzas básicas de Mazatlán FC, donde brilló especialmente en Sub-19 (15 goles en 45 partidos) y sumó experiencia en Sub-21, Sub-23 y algunos minutos con el primer equipo.

Tras la venta de la franquicia, Chivas lo incorporó para el Apertura 2026 y se convirtió rápidamente en una de las principales promesas ofensivas de la cantera rojiblanca.

En su primer torneo con el Guadalajara se consolidó como el goleador de la Liga MX Sub-21 (11 goles en 15 partidos y más de mil 200 minutos), con dobletes y actuaciones decisivas que le abrieron las puertas del Tapatío y una convocatoria con el primer equipo para amistosos, incluido el Clásico ante América en Oakland.

Aunque sus minutos con el Tapatío aún son limitados, su rendimiento en las inferiores lo posiciona como una de las figuras más productivas de la cantera rojiblanca.