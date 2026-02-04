Anunciantes pagarán hasta 10 millones de dólares durante el Super Bowl LX

El Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, enfrentará a los New England Patriots contra los Seattle Seahawks en un duelo épico. Pero, más allá del partido, el evento destaca por ser el pico de la publicidad televisiva mundial.

De acuerdo con reportes de NBCUniversal, Statista y Bloomberg, el costo promedio de un anuncio de 30 segundos ronda los ocho millones de dólares, mientras que los slots premium superan los 10 millones, marcando un récord histórico.

Este incremento refleja la incomparable audiencia del Super Bowl, que supera los 120 millones de espectadores en Estados Unidos y millones más globalmente, incluyendo un creciente público hispano.

Las marcas invierten fortunas porque los comerciales no solo se ven en vivo, sino que generan virales en redes sociales, debates culturales y un impacto duradero. Ejemplos icónicos como los de Budweiser o Apple han definido eras publicitarias.

La demanda es tal que los espacios se agotaron meses antes. Empresas de cerveza, autos, tecnología y comida rápida compiten por captar atención con producciones millonarias que incluyen celebridades y efectos especiales. Para las marcas, el retorno justifica el gasto: visibilidad equivalente a campañas anuales en un solo evento.

Los precios han escalado dramáticamente: de un millón en los 90 a los actuales 8-10 millones, impulsados por la fragmentación de medios y el valor único de la audiencia masiva y comprometida del Super Bowl.

Este año, con Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo, se espera aún mayor alcance internacional. El Super Bowl LX consolida su trono como el escenario publicitario más codiciado, donde cada segundo vale oro.

La NFL es uno de los eventos deportivos más visto a nivel mundial, lo que le da la oportunidad a las cadenas que lo transmiten de elevar sus costos para esos espacios publicitarios pensando en el resto del orbe.

Las mediciones muestran que en el Super Bowl del año pasado entre los Kansas City Chiefs y los Filadelfia Eagles, el pico de audiencia se alcanzó en los 137 millones de espectadores en el segundo periodo.