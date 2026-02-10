Antonelli sufre un accidente de tránsito antes de los test de F1 en Bahréin 

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli, quien disputará su segunda temporada dentro de la Fórmula 1 este año, sufrió un accidente de tránsito antes de los test de Bahréin, una situación que puso en duda por unos instantes su participación en lo que será la primera sesión abierta de los nuevos coches 2026.

El piloto italiano se vio involucrado en un accidente de tráfico en las cercanías de su residencia en San Marino, apenas unos días antes de que comience la actividad oficial de la pretemporada el pasado 7 de febrero, justo antes de viajar al Medio Oriente.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la escudería de Brackley, Antonelli fue quien contactó a los servicios de emergencia tras el incidente. Aunque las autoridades italianas e investigadores locales aún trabajan para esclarecer los detalles del suceso, se ha confirmado que no hubo otros vehículos implicados.

¿Qué sucedió en el accidente de Antonelli en San Marino?

Según reporta Mercedes, el coche de calle del joven de 19 años, un exclusivo Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ "Motorsport Collectors Edition", sufrió daños considerables al impactar contra las barreras de seguridad de la carretera.

Pese a lo aparatoso del choque, el equipo Mercedes señaló que el piloto se encuentra bien físicamente.

"Podemos confirmar que Kimi estuvo involucrado en un accidente de tráfico el sábado por la noche. Kimi resultó completamente ileso", informó la escudería dirigida por Toto Wolff.

El vehículo afectado es una edición especial que la marca alemana le había entregado.

¿Estará Kimi Antonelli en los test de Bahréin?

La gran interrogante tras el incidente era si el estado físico del compañero de George Russell se vería comprometido de cara a los entrenamientos de esta semana. Sin embargo, la respuesta es positiva: Kimi Antonelli participará sin contratiempos en los primeros test oficiales de la F1 en Bahréin.

El piloto italiano ya se encuentra en el Circuito Internacional de Sakhir, donde la actividad en pista arrancará este miércoles 11 de febrero y se extenderá hasta el viernes 13.