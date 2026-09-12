Antonelli lidera la FP3 en Madrid, Hamilton causa una bandera roja y Checo Pérez en 20

La tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España concluyó con Kimi Antonelli en lo más alto del clasificador tras registrar un tiempo de 1m32.797s a bordo de su Mercedes, en una práctica marcada por dos incidentes que complicaron el programa de desarrollo de cara a la calificación.

El líder del campeonato superó por un estrecho margen a Charles Leclerc de Ferrari, mientras que los monoplazas de McLaren, conducidos por Oscar Piastri y Lando Norris, ocuparon la tercera y cuarta posición respectivamente. Por su parte, Max Verstappen se ubicó quinto con su Red Bull, en una tanda fuertemente condicionada por las interrupciones.

El insólito incidente de Lewis Hamilton en MadRing

El primer gran contratiempo de la jornada ocurrió a los 23 minutos de iniciada la práctica. Lewis Hamilton bloqueó sus neumáticos delanteros al ingresar a la curva 22 —el último sector del trazado— e impactó contra el muro TecPro, desprendiendo el alerón frontal de su Ferrari.

Luego del choque, Hamilton intentó dar la vuelta completa al circuito para regresar al garage. Pese a las advertencias de su equipo, el heptacampeón debió abandonar el auto a la salida de la curva 14 debido a los severos daños en el neumático delantero derecho, una situación que causó enojo en Ferrari por no respetar las instrucciones desde el muro de boxes.

Las complejas reparaciones en la barrera obligaron a detener el cronómetro por casi 40 minutos reanudando con menos de 15 minutos.

Cuando la sesión se reinició y los pilotos buscaban cerrar sus últimas simulaciones de calificación, un segundo accidente provocó el cierre definitivo de la FP3. En el minuto final, el piloto de Haas, Oliver Bearman, perdió la parte trasera de su coche en la curva 10 y colisionó con fuerza contra la pared de concreto.

El fuerte impacto dañó de forma considerable el costado izquierdo del monoplaza de Bearman.

¿Cómo finalizó Sergio Pérez la FP3 en Madrid?

El piloto mexicano Sergio Pérez se ubicó en el puesto 20 en la última sesión de práctica antes de la calificación. Checo Pérez se mostró un poco precavido el viernes luego de las dos sesiones al considerar que tenía problemas con la parte trasera de su Cadillac.