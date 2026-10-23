Cristiano Ronaldo llega a 982 goles tras volver a marcar con Al-Nassr

Cada vez más cerca del millar. Al-Nassr continua con paso firme en Arabia Saudita de la mano de Cristiano Ronaldo, quien volvió a marcar y con dicha anotación alcanza los 982 goles como profesional, a tan solo 18 de la histórica marca de los mil.

‘CR7’ se sacudió la mala puntería de su último partido con Al-Nassr y tras fallar una pena máxima, ahora el portugués se hizo presente con una de sus especialidades, el remate de cabeza.

Así fue el gol 982 de Cristiano Ronaldo

La segunda mitad del encuentro apenas había comenzando y Al-Nassr tuvo un jugada a balón parado por la banda derecha. Joao Félix fue el encargado de meter el balón al área y ganando por arriba entre dos defensas rivales, Cristiano la mandó al fondo de las redes.

Ese gol no solo significó el 982 en la cuenta personal histórica de Cristiano Ronaldo, sino también el 2-0 parcial en un partido que terminaría con victoria de 1-3 del Al-Nassr sobre Al-Faisaly

¿Cristiano Ronaldo llega a mil goles esta temporada?

La presente temporada Cristiano Ronaldo registra ya cinco goles en diez partidos de la Saudi Pro League y al Al-Nassr le restan aún 24 juegos en la campaña, por lo que si el portugués mantiene este promedio goleador estaría al rededor de los 994 goles.

Esta estimación es solamente contando partidos de liga, por lo que habría que tomar en cuenta también competiciones internacionales con su club y por supuesto llamados con Portugal, por lo que es muy factible que para final del año futbolístico Cristiano alcance los mil goles.