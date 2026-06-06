Anthony Martial deja Rayados de Monterrey tras rescisión de contrato

La paciencia se agotó en la Sultana del Norte. Los Rayados de Monterrey y el delantero francés Anthony Martial llegaron a un acuerdo definitivo para rescindir el millonario contrato laboral que los unía formalmente hasta el año 2027.

La directiva regiomontana decidió cortar de tajo una relación que prometía gloria y terminó en una auténtica pesadilla deportiva. El atacante galáctico jamás logró adaptarse al ritmo de la Liga MX ni cumplir con las altísimas expectativas que cargaba sobre la espalda.

Martial no pudo demostrar su calidad en la escuadra de Rayados @Rayados

Lesiones e indisciplinas: La caída del francés en Monterrey

Martial aterrizó en la Sultana del Norte en septiembre de 2025. Su fichaje se anunció con bombo y platillo como uno de los movimientos más mediáticos en la historia reciente del balompié mexicano gracias a su brillante recorrido europeo con el Manchester United.

La ilusión de la afición albiazul se diluyó rápidamente en el terreno de juego. Un calvario de recurrentes problemas físicos, la notable falta de ritmo competitivo y múltiples escándalos de indisciplina terminaron por sepultar su paso con La Pandilla, llevándolo incluso a ser apartado por completo de los entrenamientos colectivos del primer equipo.

Las frías estadísticas reflejan la realidad de su debacle: apenas disputó alrededor de 20 partidos oficiales, registrando la paupérrima cifra de un solo gol anotado. Con el finiquito de su contrato sobre la mesa, Rayados liberará una plaza de extranjero para buscar refuerzos de jerarquía en el mercado, mientras Martial se va por la puerta de atrás buscando salvar lo que queda de su carrera profesional.