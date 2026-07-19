El Ángel de Independencia 'celebra' el Mundial de España (VIDEO)

La Selección Española ha conquistado su segunda Copa del Mundo en la edición 2026, derrotando en la Final a Argentina y confirmando su estatus como la mejor selección del planeta.

Con un futbol dinámico, colectivo y lleno de talento, La Roja ha dominado el torneo de principio a fin, demostrando madurez, calidad individual y una identidad de juego inconfundible que la coloca en la cima del balompié mundial.

Afición de España celebra el título en el Ángel de la Independencia Héctor López

Afición de España celebra el título Mundial en el Ángel de la Independencia

Decenas de aficionados españoles residentes en México, junto a simpatizantes locales, transformaron el icónico Ángel de la Independencia en una fiesta roja tras la conquista de la Copa del Mundo.

Bandera tras bandera, cánticos y un ambiente de euforia absoluta se apoderaron del monumento más emblemático de la Ciudad de México.

En que Imagen Deportes pudo recopilar, la concentración fue masiva y cargada de emoción. Los hinchas no pararon de corear “¡Campeones, campeones!” y los clásicos cantos de la selección, mientras ondeaban enseñas de España y compartían abrazos y saltos de alegría en plena avenida Reforma.

El video capta perfectamente esa mezcla de orgullo patrio y celebración colectiva que convirtió el lugar en una mini fiesta española.

La fiesta se extendió durante horas, con bocinas, fuegos artificiales improvisados y un mar rojo y amarillo que iluminó la noche mexicana.

Españoles también celebraron en Cibeles

De manera similar, la Fuente de Cibeles en la Ciudad de México se llenó de aficionados que no quisieron perderse la celebración del título mundial de La Roja.

El emblemático punto de reunión para la colonia española vibró con el mismo entusiasmo, con banderas, cánticos y un ambiente de fiesta que recordó las grandes celebraciones en Madrid.

Lamine Yamal levantando la Copa del Mundo con España REUTERS

Ambos lugares se convirtieron en epicentros de la alegría española en México, demostrando una vez más el fuerte vínculo entre la afición y su selección, inclangeluso a miles de kilómetros de distancia.