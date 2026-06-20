Andrés Guardado pone a España como "favorita" en el Mundial 

La Selección Española, una de las grandes candidatas al título, inició su participación en el Mundial 2026 con un amargo empate sin goles ante Cabo Verde.

Un resultado que nadie esperaba y que deja al equipo de Luis de la Fuente con más exigencias de las previstas en un grupo complicado.

España y los resultados más decepcionantes en Mundiales REUTERS

La Roja dominó el encuentro, pero careció de eficacia en ataque y se topó con un rival ordenado y combativo. Este punto obliga a España a sumar de tres en tres en los próximos partidos para no complicarse y aspirar al primer lugar del Grupo H.

Andrés Guardado sigue viendo a España como una de las favoritas

En una entrevista concedida al programa El Chiringuito desde Tennessee, la leyenda mexicana Andrés Guardado, se mostró optimista con el equipo español pese al empate inicial.

Guardado, quien conoce bien el futbol español y ha seguido de cerca a La Roja, afirmó con convicción que pesé al empate en su debut, España es favorita en esta Copa del Mundo.

A la Selección Española se le ve como favorita, más allá del resultado contra Cabo Verde que a todos nos sorprendió”, comentó.

El exjugador del Betis y la selección mexicana destacó la calidad del plantel dirigido por De la Fuente y la experiencia acumulada en los últimos años, incluyendo el título de la Eurocopa.

Guardado insistió en que un mal inicio no cambia el potencial de un equipo que cuenta con jugadores de élite capaces de decidir partidos en cualquier momento.

Más allá del resultado, España tiene una plantilla impresionante y un estilo de juego que la hace peligrosa para cualquiera”, señaló.

El mexicano subrayó que el empate ante Cabo Verde es solo un bache y que el verdadero nivel de La Roja se verá en los siguientes compromisos.

Guardado concluyó enviando un mensaje de confianza: “Yo sigo confiando plenamente en ellos. España es de las favoritas para ganar el torneo”.

España necesita de la victoria ante Arabia Saudita

El siguiente compromiso de España será ante Arabia Saudita, La Roja necesita una victoria convincente que le permita sumar tres puntos y mejorar su diferencia de goles, dejando atrás el empate inicial y tomando el control de la zona.

Un triunfo ante los saudíes, combinado con resultados favorables en otros cruces, dejaría a España en una posición cómoda de cara al cierre de la fase de grupos contra Uruguay.