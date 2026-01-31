América rompe la sequía, supera a Necaxa y por fin gana en el Clausura 2026

El América encontraron oxígeno cuando más lo necesitaban. Tras un arranque sin victorias, lograron su primer triunfo del Clausura 2026 con un 2-0 sobre Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un partido que no fue brillante en lo colectivo, pero que sí tuvo un nombre propio: Brian Rodríguez.

La tarde no empezó sencilla para el equipo de Coapa. Antes del silbatazo inicial, la atención se desvió fuera del campo, luego de que Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin quedaran fuera de la convocatoria, ambos ya sin formar parte de la plantilla tras concretar sus traspasos durante el periodo de registros.

En paralelo, el brasileño Raphael Veiga arribó a la Ciudad de México, en lo que fue su primer acercamiento con el entorno azulcrema previo a su próxima incorporación, una llegada que genera expectativa en el ataque.

Ya en la cancha, el América tardó en acomodarse. El gol seguía siendo una deuda abierta y el trámite se volvió espeso durante varios pasajes del primer tiempo.

Rodríguez, insistente desde la banda izquierda, fue el único capaz de romper la inercia. Al minuto 35, tomó el balón fuera del área, se perfiló y sacó un disparo potente que venció a Luis Unsain, cortando una sequía de 305 minutos sin anotar para los azulcremas.

El segundo golpe llegó casi de inmediato. Cuatro minutos después, el uruguayo volvió a ser determinante: desbordó por izquierda y mandó un centro raso y retrasado que Víctor Dávila capitalizó con un disparo de zurda dentro del área. Dos acciones, dos goles, y el partido cambió de tono.

Necaxa no logró reaccionar y la expulsión de Kevin Gutiérrez en la segunda mitad terminó por inclinar el trámite. Con superioridad numérica, las Águilas empujaron en busca del tercero, aunque sin la precisión necesaria para ampliar la ventaja.

Henry Martín ingresó al minuto 58, poniendo fin a una ausencia que se prolongaba desde la Liguilla pasada, y estuvo cerca de marcar con una chilena que sacudió el travesaño, en la jugada más vistosa del segundo tiempo.

El marcador ya no se movió. El 2-0 le permitió a las Águilas sumar su primera victoria del torneo, llegar a cinco puntos y escalar de manera momentánea al octavo lugar del Clausura 2026. Necaxa, por su parte, se quedó con tres unidades y sigue fuera de la zona de protagonismo.

Fue una noche de alivio en Coapa. El resultado devolvió algo de calma, el rendimiento de Brian Rodríguez dejó una señal clara y la llegada de Veiga aparece como un refuerzo ilusionante.

Aun así, el escenario no es del todo estable. Las salidas de Fidalgo y Saint-Maximin mantienen abiertas varias incógnitas. Las Águilas ganaron, sí, pero el proceso apenas comienza.