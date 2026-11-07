Aficionado golpeó al Hijo de Rey Misterio y terminó noqueado

El Hijo de Rey Misterio consiguió su cuarta máscara en su paso por la lucha libre, tras ganarle a Xtreme Tiger en la batalla estelar del XV Aniversario de The Crash, que se realizó en el Auditorio Fausto Gutiérrez de Tijuana, Baja California. Después de decretarse el triunfo para el heredero, un aficionado subió a la orilla del ring para darle dos palmadas al cuerpo del ganador.

El momento fue captado por varios usuarios y compartieron el video en redes sociales, haciéndose viral.

El incidente se produjo cuando se escuchaban los datos de Xtreme Tiger, el aficionado, que estaba en primera fila, subió a una de las esquinas, donde se encontraba El Hijo de Rey Misterio, para dar un derechazo en el cuerpo del luchador, quien no reaccionó hasta un segundo impacto, derribándolo al piso.

El aficionado quedó noqueado por unos momentos. Fue auxiliado hasta que logró ponerse de pie y ser retirado del lugar.

Xtreme Tiger fue ovacionado al revelar su identidad: “Mi nombre es León Sereno Estrada, orgullosamente de Tijuana, 28 años de carrera. Debuté en 1988 bajo la tutela de tu padre, Rey Misterio. Para tu padre no tengo más que amor y respeto, y para ti, el respeto que hoy te has ganado”.