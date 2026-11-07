River Plate quiere fichar a Guido Rodríguez y quitárselo a Javier Aguirre en Valencia

River Plate ya comienza a planificar su plantilla de cara a 2027 y uno de los nombres que aparece en su lista de posibles refuerzos es el del mediocampista argentino Guido Rodríguez, quien actualmente milita en el Valencia de España, equipo dirigido por el entrenador mexicano Javier Aguirre.

La directiva del conjunto Millonario busca incorporar un futbolista con experiencia internacional para fortalecer su mediocampo, una zona que ha presentado dificultades durante los últimos torneos y que se convirtió en una de las prioridades de cara al próximo mercado de fichajes.

River Plate busca reforzar su mediocampo para 2027

La necesidad de incorporar jugadores en esa posición aumentó debido a los problemas físicos de Aníbal Moreno y Fausto Vera. El primero ha tenido dificultades para mantener continuidad debido a una lesión lumbar, mientras que el préstamo de Vera finalizará en diciembre y River Plate no tendría contemplado ejecutar la opción de compra de cuatro millones de dólares.

Ante este panorama, la institución argentina considera necesario sumar un mediocampista que aporte experiencia, equilibrio y solidez al funcionamiento del equipo.

Incluso, el presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, reconoció que la intención de la directiva es reforzar entre dos y tres posiciones específicas para fortalecer la plantilla de cara a los próximos compromisos.

Guido Rodríguez, el mediocampista que River Plate quiere recuperar

A sus 31 años, Guido Rodríguez cuenta con una importante trayectoria internacional y aparece como una de las alternativas que interesan a la dirigencia argentina.

El mediocampista surgió de las fuerzas básicas de River Plate, donde debutó profesionalmente en 2014 bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo. Sin embargo, su primera etapa con el equipo fue breve, pues solamente disputó 18 encuentros antes de salir a préstamo a Defensa y Justicia.

Posteriormente, el argentino continuó su carrera en el futbol mexicano, donde defendió los colores de Tijuana y América, antes de dar el salto al balompié europeo.

En Europa, Rodríguez pasó por el Real Betis y el West Ham United, mientras que actualmente forma parte del Valencia, donde buscaría mantener su actividad bajo las órdenes de Javier Aguirre.

Guido Rodríguez presume títulos con Argentina

Además de su recorrido a nivel de clubes, Guido Rodríguez cuenta con una destacada trayectoria con la Selección Argentina, con la que conquistó importantes títulos internacionales.

Entre sus principales logros destacan la Copa del Mundo de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024, palmarés que lo convierte en un futbolista con amplia experiencia en competencias de alto nivel.

Sin embargo, su posible regreso a River Plate todavía no representa una negociación formal. El mediocampista mantiene contrato con el Valencia y su situación deportiva deberá ser evaluada antes de que pueda concretarse cualquier movimiento.

Por ahora, el conjunto argentino mantiene su interés en el futbolista y analiza las condiciones necesarias para intentar concretar su regreso de cara a 2027. De conseguirlo, River recuperaría a un jugador surgido de sus fuerzas básicas y sumaría experiencia a una zona que busca fortalecer.