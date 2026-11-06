Pumas vs América: Previa, duelos recientes, valor de plantillas y todo lo que debes saber

Pumas y América vivirán este sábado una edición más del Clásico Capitalino con realidades diferentes. Desde resultados recientes, títulos en los últimos años, valor de plantillas y más, las Águilas llegan con clara superioridad ante Universidad Nacional. Incluso, en este Apertura 2026 la ventaja es clara, pues los de Coapa llegan como líderes, mientras que los Felinos en la 10ma posición.

Últimos antecedentes entre Pumas y América en Liga MX

En los últimos diez duelos recientes, América tiene cierta superioridad sobre Pumas. De dichos duelos, las Águilas tienen un balance de cuatro victorias, mientras que Universidad Nacional tiene tres triunfos y han igualado en tres ocasiones.

De las cuatro victorias de América en este lapso, dos han sido goleadas (0-3 en el Apertura 2022 y 4-1 en el Apertura 2025) además de un 1-0 en el Apertura 2023 y un 2-1 en el Clausura 2025. Del lado de Pumas, sus tres triunfos han sido en dos ocasiones por la mínima (Clausura 2026 y Apertura 2024) y un 2-1 en el CL24.

America goleó a Pumas en 2022 MEXSPORT

Dentro de este mismo periodo, hubo una serie de Liguilla entre ambos, la cual fue en Cuartos de Final del Clausura 2026. Dicha eliminatoria la superó Pumas, ya que a pesar de haber empatado 3-3 en ambos duelos (6-6 en el global), pasaron por mejor posición en la tabla.

¿Cuántos títulos tiene América desde el último campeonato de Pumas?

La diferencia en cuanto a títulos entre América y Pumas se ha ampliado durante los últimos años. Desde el último campeonato del conjunto universitario en el Clausura 2011, las Águilas han conseguido 13 trofeos oficiales, cifra que refleja el éxito que ha tenido el conjunto azulcrema en el futbol mexicano y en el ámbito internacional, además de lo rezagado que se ha quedado Universidad Nacional.

Durante este periodo, América ha conquistado seis campeonatos de Liga MX: Clausura 2013, Apertura 2014, Apertura 2018, Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024. A estos se suman dos títulos de la Concacaf Champions Cup, obtenidos en 2015 y 2016, además de la Copa MX del Clausura 2019, dos Campeón de Campeones (2018-19 y 2023-24), la Supercopa MX y la Campeones Cup.

La etapa más exitosa llegó bajo la dirección técnica de André Jardine, con quien América consiguió seis de esos 13 trofeos. El momento cumbre fue el tricampeonato de Liga MX, luego de conquistar los torneos Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, una hazaña inédita en la historia de los torneos cortos del futbol mexicano.

El tricampeonato de America MEXSPORT

En contraste, Pumas no ha vuelto a levantar un título de Liga MX desde aquel Clausura 2011, cuando venció a Morelia en la Final. Así, de cara a una nueva edición del Clásico Capitalino, América llega con 13 campeonatos oficiales en su palmarés desde el último festejo universitario, mientras que los auriazules buscan volver a conquistar el futbol mexicano.

¿Cuánto valen las plantillas de Pumas y América en este Apertura 2026?

En cuanto al valor de sus plantillas, América también tiene una ventaja considerable sobre Pumas. De acuerdo con las cifras de Transfermarkt para el Apertura 2026, el equipo azulcrema cuenta con una plantilla valuada en aproximadamente 146.1 millones de dólares, mientras que el conjunto universitario alcanza los 66 millones de dólares. Esto representa una diferencia de poco más de 80 millones de dólares entre ambos clubes; además, el valor del plantel americanista es 2.2 veces superior al de su rival capitalino.

Entre América y Pumas aparecen seis equipos de la Liga MX: Cruz Azul, con 112 millones de dólares; Chivas, con 109.5 millones; Toluca, con 106.1 millones; Tigres, con 85.1 millones; Monterrey, con 79 millones, y Tijuana, con 70.4 millones. De esta manera, las Águilas encabezan el listado de las plantillas más valiosas del futbol mexicano, mientras que Pumas ocupa el octavo puesto, por debajo de siete clubes.