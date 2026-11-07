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América ya no conoce la victoria en clásicos: Alargan racha a 9 partidos y más de 1 año

La última vez que América ganó un clásico -ante Chivas, Cruz Azul o Pumas- fue el 27 de septiembre de 2025; 9 partidos después, la mala racha se mantiene

Por: Bernardo Ferreira

Óscar Perea vive su primer torneo con América durante el Apertura 2026; no conoce lo que es vencer a Pumas, Chivas o Cruz Azul.
Óscar Perea vive su primer torneo con América durante el Apertura 2026; no conoce lo que es vencer a Pumas, Chivas o Cruz Azul.Mexsport

La última vez que América ganó a Chivas, Cruz Azul o Pumas fue el 27 de septiembre 2025. Nueve clásicos y un año después, la malaria sobre el conjunto hoy dirigido por Guillermo Almada se mantiene previo a una Liguilla en donde enfrentaría a alguno de ellos en caso de querer contender por levantar un nuevo título en la Liga MX.

Seis partidos bajo el mando de André Jardine y 3 ante las órdenes de Guillermo Almada no fueron suficientes para que las Águilas pudieran volver a la senda del triunfo ante sus rivales odiados dentro de la Liga MX.

Último triunfo de América en Clásicos: América 4-1 Pumas / sábado 27 de septiembre 2025 - Jornada 11, Apertura 2025.

* El siguiente Clásico para América podría presentarse a partir de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX.

Alejandro Zendejas celebra gol con América ante Keylor Navas durante Clásico Capitalino.
Alejandro Zendejas celebra gol con América ante Keylor Navas durante Clásico Capitalino.Mexsport

Los 9 Clásicos sin ganar del América

Con 4 enfrentamientos ante Pumas, 3 contra Cruz Azul y 2 frente a Chivas, América suma 9 clásicos sin ganar (5 empates y 4 derrotas) dentro de la Liga MX -sin considerar amistosos- previo a disputar una nueva edición de la Liguilla:

1. Cruz Azul 2-1 América / sábado 18 de octubre 2025 - Jornada 13, Apertura 2025.

2. Chivas 1-0 América / sábado 14 de febrero 2026 - Jornada 6, Clausura 2026.

3. Pumas 1-0 América / sábado 21 de marzo 2026 - Jornada 12, Clausura 2026.

4. América 1-1 Cruz Azul / sábado 11 de abril 2026 - Jornada 14, Clausura 2026.

5. América 3-3 Pumas / domingo 3 de mayo 2026 - Cuartos de Final ida, Clausura 2026.

*6. Pumas 3-3 América / domingo 10 de mayo 2026 - Cuartos de Final vuelta, Clausura 2026.

7. Cruz Azul 4-3 América / sábado 12 de septiembre 2026 - Jornada 8, Apertura 2026.

8. América 2-2 Chivas / sábado 19 de septiembre 2026 - Jornada 9, Apertura 2026.

9. Pumas 2-2 América / sábado 7 de noviembre 2026 - Jornada 16, Apertura 2026.

* Último partido de André Jardine como Director Técnico del América, posteriormente fue anunciado Guillermo Almada como su sustituto.

André Jardine consuela a Brian Rodríguez tras la eliminación del América en el Clausura 2026 de la Liga MX.
André Jardine consuela a Brian Rodríguez tras la eliminación del América en el Clausura 2026 de la Liga MX.Mexsport

BFG

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