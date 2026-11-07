América ya no conoce la victoria en clásicos: Alargan racha a 9 partidos y más de 1 año
La última vez que América ganó un clásico -ante Chivas, Cruz Azul o Pumas- fue el 27 de septiembre de 2025; 9 partidos después, la mala racha se mantiene
La última vez que América ganó a Chivas, Cruz Azul o Pumas fue el 27 de septiembre 2025. Nueve clásicos y un año después, la malaria sobre el conjunto hoy dirigido por Guillermo Almada se mantiene previo a una Liguilla en donde enfrentaría a alguno de ellos en caso de querer contender por levantar un nuevo título en la Liga MX.
Seis partidos bajo el mando de André Jardine y 3 ante las órdenes de Guillermo Almada no fueron suficientes para que las Águilas pudieran volver a la senda del triunfo ante sus rivales odiados dentro de la Liga MX.
Último triunfo de América en Clásicos: América 4-1 Pumas / sábado 27 de septiembre 2025 - Jornada 11, Apertura 2025.
* El siguiente Clásico para América podría presentarse a partir de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX.
Los 9 Clásicos sin ganar del América
Con 4 enfrentamientos ante Pumas, 3 contra Cruz Azul y 2 frente a Chivas, América suma 9 clásicos sin ganar (5 empates y 4 derrotas) dentro de la Liga MX -sin considerar amistosos- previo a disputar una nueva edición de la Liguilla:
1. Cruz Azul 2-1 América / sábado 18 de octubre 2025 - Jornada 13, Apertura 2025.
2. Chivas 1-0 América / sábado 14 de febrero 2026 - Jornada 6, Clausura 2026.
3. Pumas 1-0 América / sábado 21 de marzo 2026 - Jornada 12, Clausura 2026.
4. América 1-1 Cruz Azul / sábado 11 de abril 2026 - Jornada 14, Clausura 2026.
5. América 3-3 Pumas / domingo 3 de mayo 2026 - Cuartos de Final ida, Clausura 2026.
*6. Pumas 3-3 América / domingo 10 de mayo 2026 - Cuartos de Final vuelta, Clausura 2026.
7. Cruz Azul 4-3 América / sábado 12 de septiembre 2026 - Jornada 8, Apertura 2026.
8. América 2-2 Chivas / sábado 19 de septiembre 2026 - Jornada 9, Apertura 2026.
9. Pumas 2-2 América / sábado 7 de noviembre 2026 - Jornada 16, Apertura 2026.
* Último partido de André Jardine como Director Técnico del América, posteriormente fue anunciado Guillermo Almada como su sustituto.
BFG