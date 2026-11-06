América le pica el orgullo a Chivas: Camberos hizo la ‘Temoseñal’

El América sigue siendo una máquina de hacer goles, al llegar a 63 en 14 partidos, después de vencer 1-3 a Chivas en el Estadio Akron, duelo del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Scarlett Camberos le picó el orgullo al Rebaño, después de festejar su gol como Cuauhtémoc Blanco.

Gabriela García abrió el marcador con un remate de cabeza al minuto 15, tras una dura batalla con Alicia Cervantes en el área. Para el segundo tiempo, Geyse da Silva remató un tiro de esquina, Blanca Félix rechazó al centro Alexa Soto contrarremató.

América femenil llegó a 63 goles en 14 partidos del Apertura 2026 de la Liga Mx Femenil Mexsport

Scarlett Camberos coronó un contragolpe para poner el 0-3 y festejar con la “Temoseñal”. El mismo exjugador explicó en alguna ocasión que sus celebraciones salieron en segundos porque le salía el orgullo y americanismo.

En la recta final del partido, un polémico penal se le decretó a favor de Chivas y Alicia Cervantes lo hizo efectivo al 85’.

América se pone como el rival a vencer en la Liguilla de la Liga MX Femenil Mexsport

El América se pone como el rival a vencer en la Liguilla, mientras que Chivas tendrá que reponerse para llegar en buenas condiciones a la fiesta.

Las Águilas llegaron a 37 puntos para cerrar como líderes del Grupo B, mientras que Chivas se quedó en 30, segundas del mismo sector.