¿La Selección de Uruguay trató de quitarle su DT al América? Guillermo Almada rompe el silencio

Guillermo Almada coloca todas sus cartas con el amarillo. El América es su nueva responsabilidad y el equipo al que le dio su palabra para trabajar una nueva era, incluso por encima de un supuesto interés de la Selección de Uruguay.

Tras la eliminación en el Mundial 2026, al no avanzar de la fase de grupos, comenzó la búsqueda del entrenador que lleve las riendas del siguiente proceso mundialista para la garra charrúa, por lo que surgieron diversos nombres para suplir la vacante que dejó Marcelo Bielsa.

“No sé, ¿firmaste el contrato?, dices situaciones que no sé, yo estoy en América”, replicó bromista Almada al cuestionamiento de la prensa por la posibilidad de ser buscado por Uruguay.

Tras la pretemporada en España, el ahora entrenador de las Águilas del América presentó oficialmente a su cuerpo técnico, en presencia de Santiago Baños, presidente deportivo de la institución azulcrema.

“América es un desafío importante, nunca me dejo guiar por lo trascendido en la prensa, es una alegría que una selección como Uruguay piense en nosotros, pero el único proyecto es América, es un club muy grande para desviarnos, la realidad es América, nuestro trabajo y el plantel”, recalcó.

América, oportunidad única en la vida

El cuerpo técnico de Guillermo Almada en América estará conformado por Gianni Michelini (auxiliar), Darwin Quintana (auxiliar) y Rubens Valenzuela (preparador físico).

“Es un desafío importante para nosotros, después de la salida tuvimos formas de quedarnos en el futbol europeo, cuando vino el América ni lo pensamos, es una oportunidad, es una en la vida, contento por tomar la decisión, es un desafío importante como cuerpo técnico”.

Sobre lo atractivo que es dirigir al América, Almada añadió que “los clubes grandes todos son importantes, hay que demostrar dentro de la cancha, con palabras uno no gana, estamos fortaleciendo, hemos encontrado una disposición importante de los jugadores, la responsabilidad, cuál es, ganar, no hay otra”.

Aunque el uruguayo Almada evitó dar un diagnóstico de las posiciones por reforzar, se refirió a un futbolista que ya tuvo a su mando en el Pachuca y que no ha gozado un buen paso con el América, el lateral Kevin Álvarez.

“A Kevin lo conocemos muy bien, estuvo en Grupo Pachuca, tiene una tarea muy fuerte, Dagoberto (Espinoza) tiene un gran nivel, confiamos mucho en la fortaleza de Kevin, de Dago, la pelea será sana por el lugar, cualquiera de los dos, tiene gran pretemporada, los va a fortalecer, creo que en definitiva tenemos bien cubierto el puesto, para saber quién de los dos”, advirtió.

De igual manera el estratega charrúa fue puntual en darle la vuelta al sello que dejó André Jardine.

“Sí, sí, se ganó el respeto, muy merecido de todo el ambiente deportivo, no sólo de América, uno quiere trazar, junto con la gente y el staff un nuevo reto, es el desafío, es trazar una idea distinta a la de André (Jardine), pero con el mismo fin. Quiero hacer cosas importantes, quedar en la historia del club, no hay dinero que pague eso. Ganando títulos, el desafío deportivo es lo que nos ilusiona al cuerpo técnico”.

Respecto a la baraja de talentos juveniles con los futbolistas de trayectoria forjada en el América, Almada fue contundente con la valía de los activos.

“Hay muchos jóvenes en la pretemporada, es rendimiento colectivo, no es individual, es colectivo, si Rodolfo Cota que es mayor o González que tiene 16, va a jugar el que esté mejor, cumplir con los hechos, así que seguramente ya tenemos muchos jóvenes incorporados.

“Vamos a darle seguimiento a la competencia, la formativa del club, abrirles la puerta cuando necesitemos un refuerzo, si no lo tenemos en casa, buscaremos afuera. Asumimos la responsabilidad, en definitiva, se trata de abrirle la posibilidad a los jugadores jóvenes, pero con ejemplo”.

Elogios para la Selección Mexicana

Guillermo Almada conoce el futbol mexicano. Su gestión de entrenador logró un subcampeonato de liga con Santos Laguna (2021), un título de Liga MX con Pachuca (2022), lo mismo que una Concacaf Champions Cup (2024) y las conquistas del Derby de las Américas y la Copa Challenger de la FIFA.

Con la experiencia del futbol mexicano, el estratega se permitió elogiar la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

“Empezaré con la Selección, solamente palabras de elogio, nos hace sentir orgullosos a los que somos parte del futbol mexicano, México tiene un nivel, materia prima para pelear con cualquier selección, ojalá lo culmine de mejor manera, nos representa a todos. Lo que conocemos es a profundidad, nos alegra la realidad y no nos sorprende la materia prima que tiene el futbol mexicano”, reiteró.

Cabe recordar que Almada fue candidato a dirigir la Selección Mexicana con el tambaleo del entonces seleccionador Jaime Lozano; André Jardine también estaba en la terna, aunque al final el elegido fue Javier Aguirre.