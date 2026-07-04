¿Luis Chávez al América? Guillermo Almada 'desea' su fichaje

En los próximos días, el Club América iniciará su pretemporada bajo las órdenes de Guillermo Almada. El entrenador uruguayo comenzará a trabajar con el plantel en Coapa para preparar el Apertura 2026.

Se espera que Almada imprima su estilo dinámico y ofensivo, el mismo que lo llevó al éxito en Pachuca, y que aproveche estas semanas para evaluar al equipo y definir los refuerzos necesarios.

Luis Chávez anotó el gol que hacía soñar a México con avanzar de la Fase de Grupos en Qatar 2022. Mexsport

Con Almada al mando, la directiva azulcrema busca recuperar el protagonismo y armar un equipo competitivo, priorizando jugadores que conozcan su metodología y que puedan adaptarse rápidamente a sus exigencias tácticas.

Guillermo Almada quiere a Luis Chávez en América

Según información del periodista César Luis Merlo, Guillermo Almada tiene a Luis Chávez como una de sus principales prioridades y lo quiere “sí o sí” para reforzar el mediocampo del América.

El charrúa ve en el mexicano al perfil ideal para su esquema, recordando el gran nivel que mostraron juntos en Pachuca, donde ganaron títulos y destacaron por su conexión en el campo.

El uruguayo habría manifestado directamente su interés en repatriar a Chávez, considerándolo un refuerzo “bomba” que aportaría experiencia, disparo de media distancia, visión de juego y liderazgo.

A pesar de que Chávez milita en el Dinamo de Moscú, Almada insiste en su incorporación para potenciar el mediocampo americanista.

¿Chávez ya negocia su traspaso al América?

Hasta el momento, no existen negociaciones formales avanzadas ni una oferta oficial del Club América por Luis Chávez.

Aunque hubo sondeos iniciales y rumores fuertes impulsados por la llegada de Almada, el propio César Luis Merlo ha enfriado las versiones, señalando que la directiva azulcrema ha pausado cualquier contacto a la espera de un análisis más profundo del entrenador.

Luis Chávez en un entrenamiento con la Selección Mexicana MEXSPORT

Por ahora, el tema se mantiene en el terreno de los rumores y la preferencia técnica de Almada, sin avances concretos en la mesa.

Luis Chávez, un regreso nulo después de su lesión

Tras superar una grave lesión de ligamento cruzado que lo mantuvo casi nueve meses fuera de las canchas, Luis Chávez ha regresado de forma progresiva con el Dinamo de Moscú y la Selección Mexicana.

Su nivel aún no es el óptimo de antaño, mostrando falta de ritmo competitivo en sus primeras apariciones, aunque ha demostrado mejoría y confianza durante su poca participación en el Mundial 2026.

La posible llegada al América dependerá de su evolución física y las condiciones económicas, pero el respaldo del entrenador uruguayo mantiene viva la ilusión entre la afición americanista.