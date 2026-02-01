América golea y humilla a Pumas con 'La gata bajo la lluvia'

Imponiéndose 5-1 a Pumas durante la Jornada 6 del Clausura 2026 correspondiente a la Liga MX Femenil, América celebró con su gente y en el sonido local del estadio comenzó a sonar La gata bajo la lluvia, detalle que no pasó desapercibido al tomarse como insulto y burla hacia la escuadra universitaria.

Este domingo 1 de febrero, América recibió a Pumas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, compromiso en el que las Águilas se fueron por delante y, pese a que las visitantes empataron, Scarlett Camberos anotó un hat-trick que le brindó tres puntos a las dirigidas por Ángel Villacampa.

Tras el 5-1 propinado a las del Pedregal, las jugadoras tomaron su rumbo hacia los vestidores, sin embargo, antes de que se marcharan del terreno de juego, el sonido local hizo que las gargantas de los aficionados se estremecieran con La gata bajo la lluvia, enviando un mensaje de burla a las universitarias.

Así fue el momento en que los aficionados de América despidieron a Pumas Femenil de la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes:

Por su parte, y con la obligación de volver a levantar un título en la Liga MX Femenil, América arrancó de manera intratable el Clausura 2026, consiguiendo 5 triunfos y 1 empate en 6 partidos al anotar 19 goles por solamente 2 recibidos.

Para la Jornada 7 y 8, las Águilas saldrán de su feudo en busca de mantener su liderato, duelos en los que se medirán ante las Bravas de Juárez y Cruz Azul, mientras que su regreso al Ciudad de los Deportes será para la Fecha 9, donde recibirán a Rayadas el próximo domingo 15 de febrero.

BFG