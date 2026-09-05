Atlético San Luis vs Chivas EN VIVO | Jornada 7 Liga MX
El primer partido de la Jornada 7 será en la capital potosina. El Guadalajara visita al Atlético San Luis con la necesidad de la victoria
el guadalajara, con la obligación de ganar, se mide ante el atl san luis en la jornada 7.
Ahora el Rebaño baja las revoluciones, mientras que el San Luis sigue con posesión del esférico.
Muy rápido, Chivas se puso con gran ventaja en el marcador. Ahora San Luis busca descontar y se ha hecho de la posesión del esférico.
Llegó el segundo del Rebaño. Pase para Ricardo Marín y el 4K definió de buena manera para ampliar el marcador.
El Piojo dejó el balón en el área, donde disparo el delantero de San Luis, pero el disparo se estrelló en el poste.
Segunda jugada de peligro y Chivas concreto. Centro pasado para Santiago Sandoval, quien conecta de buena manera y abre el marcador.
Contragolpe importante de los potosinos, que terminó con disparo que contuvo bien el Tala Rangel.
Disparo potente de Ricardo Marín, que contiene bien el portero potosino.
Los primeros 45 minutos del partido entre San Luis y Chivas, comienzan.
Para el protocolo de la Liga MX, los jugadores de Chivas y San Luis ya saltan al campo.
- Andrés Sánchez
- Román Torres
- Robson Alves
- Eduardo Águila
- Salles-lamonge
- Johan Caicedo
- Miguel García
- Oscar Macías
- David Rodríguez
- Anderson Duarte
- Rafael Llorente
- Raúl Rangel
- Santiago Sandoval
- Diego Campillo
- Daniel Aguirre
- Luis Romo
- Hugo Camberos
- Omar Govea
- ‘Oso’ González
- Ricardo Marín
- Piojo Alvarado
- Ángel Sepúlveda