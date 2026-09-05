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Atlético San Luis vs Chivas EN VIVO | Jornada 7 Liga MX

El primer partido de la Jornada 7 será en la capital potosina. El Guadalajara visita al Atlético San Luis con la necesidad de la victoria

Por: Eduardo Cristobal Colin

Atlético San Luis vs Chivas EN VIVO ONLINE Jornada 7 Apertura 2026
Atlético San Luis vs Chivas EN VIVO ONLINE Jornada 7 Apertura 2026Especial
Logo Atlético San Luis
ATL SAN LUIS
02
CHIVAS
Escudo de Chivas del Guadalajara.
el guadalajara, con la obligación de ganar, se mide ante el atl san luis en la jornada 7.
primer tiempo
Minuto 17CHIVAS AFLOJA UN POCO LA PRESIÓN

Ahora el Rebaño baja las revoluciones, mientras que el San Luis sigue con posesión del esférico. 

Minuto 13SAN LUIS NECESITA DESCONTAR

Muy rápido, Chivas se puso con gran ventaja en el marcador. Ahora San Luis busca descontar y se ha hecho de la posesión del esférico. 

Minuto 9¡GOOOOOOOOL DE CHIVAS!

Llegó el segundo del Rebaño. Pase para Ricardo Marín y el 4K definió de buena manera para ampliar el marcador. 

Minuto 8SE SALVA CHIVAS DEL EMPATE 

El Piojo dejó el balón en el área, donde disparo el delantero de San Luis, pero el disparo se estrelló en el poste. 

Minuto 6¡GOOOOOOOOL DE CHIVAS!

Segunda jugada de peligro y Chivas concreto. Centro pasado para Santiago Sandoval, quien conecta de buena manera y abre el marcador. 

Minuto 5RESPONDE SAN LUIS

Contragolpe importante de los potosinos, que terminó con disparo que contuvo bien el Tala Rangel. 

Minuto 1PRIMERA JUGADA DE CHIVAS

Disparo potente de Ricardo Marín, que contiene bien el portero potosino. 

Minuto 1INICIA EL PARTIDO

Los primeros 45 minutos del partido entre San Luis y Chivas, comienzan. 

16:55 HrsLOS EQUIPOS SALTAN AL CAMPO

Para el protocolo de la Liga MX, los jugadores de Chivas y San Luis ya saltan al campo. 

16:40 HrsYA CALIENTA EL REBAÑO
16:30 HrsASÍ LLEGÓ EL SAN LUIS A SU CASA
16:20 HrsEL VESTUARIO DE CHIVAS LISTO
16:10 HrsALINEACIÓN ATL SAN LUIS
  • Andrés Sánchez
  • Román Torres
  • Robson Alves
  • Eduardo Águila
  • Salles-lamonge
  • Johan Caicedo
  • Miguel García
  • Oscar Macías
  • David Rodríguez
  • Anderson Duarte
  • Rafael Llorente
16:05 HrsLA ALINEACIÓN DE CHIVAS
  • Raúl Rangel
  • Santiago Sandoval
  • Diego Campillo
  • Daniel Aguirre
  • Luis Romo
  • Hugo Camberos
  • Omar Govea
  • ‘Oso’ González
  • Ricardo Marín
  • Piojo Alvarado
  • Ángel Sepúlveda
16:00 HrsEL EQUIPO DEL GUADALAJARA YA LLEGÓ AL ESTADIO

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