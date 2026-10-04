¿Amistoso? Bronca entre América y Chivas en Estados Unidos

La Liga MX continúa su parón debido a la Fecha FIFA, pero América y Guadalajara decidieron aprovechar este pausa en el torneo local para realizar un Clásico Nacional amistoso en Estados Unidos, aunque de amistoso tuvo poco.

Sin contar a sus respectivos seleccionados tanto Aguilas como Chivas salieron al campo con lo mejor que tienen en sus plantillas y los jugadores no escatimaron en esfuerzo, tanto así que la intensidad llevó el partido a un conato de bronca.

Todo comenzó al 9’ con un fuerte disputa de balón entre Erick ‘Chiquito’ Sánchez y Daniel Aguirre en el medio campo. El jugador de América fue abajo y barrió fuerte para ganar la posición, por su parte Aguirre se mantuvo firme en el tapón y terminó chocando con el rival; situación que ocasionó empujones entre ambas escuadras.

Al 27’ y ya con los ánimos calientes, Miguel Borja hizo una fuerte entrada sobre Richard Ledezma y de nueva cuenta se armó la bronca en el Coliseum de Oakland.

Por parte de América fueron ‘Colibrí’ Borja y Ramos Mingo los que más se vieron involucrados en la pelea. Inclusive propios jugadores de las Aguilas tuvieron que calmar al central argentino quien se hacía de empujones con medio equipo rival.

La molestia en el conjunto de Coapa tenía también un motivo deportivo, pues desde el minuto 21’ el Club Deportivo Guadalajara ya no ganaba 2-0.

Chivas repite dosis al América

Tal y como sucedió en el Clásico Nacional del Apertura 2026, el Club Deportivo Guadalajara tomó ventaja de dos goles en los primeros 45' minutos del encuentro. Ángel Sepulveda fue el autor de ambas anotaciones para el Rebaño Sagrado.