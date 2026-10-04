Rodrigo Huescas y sus emotivas palabras tras su regreso a las canchas con el Copenhague

Rodrigo Huescas volvió a disputar un partido tras un año de inactividad debido a la rotura de ligamento cruzado anterior sufrida el 1 de octubre de 2025. El carrilero azteca alineó como titular y disputó 45 minutos en el choque amistoso ante el Hamburgo SV en territorio alemán, un marco que el propio futbolista reconoció como atípico para un retorno a las canchas.

“Se siente increíble. Estoy muy feliz. Fue una gran prueba, estaba un poco nervioso por la atmósfera, el estadio y el rival. Creo que hice una buena primera mitad, hay que mantenernos así”

“Fue asombroso. Cuanto estaba entrando a la cancha por el túnel podía sentir los nervios; después de la ausencia es difícil. Por lo general los regresos a las canchas son en amistosos a puerta cerrada, pero esta vez fue en un gran estadio contra un muy buen equipo. No obstante, siempre sentí el respaldo de mis compañeros, el staff y el coach que es algo que agradezco”.

A pesar de la carga emocional que representaba volver al terreno de juego, el canterano de Cruz Azul enfatizó que este ensayo representa únicamente la primera parada dentro de su proceso para retomar el ritmo competitivo con el conjunto danés.

“Fue bueno (su partido), pero es solo el primer paso. Es mi primer juego después de un largo rato; estoy feliz y emocionado por los siguientes pasos”.

“Debo seguir entrenando y preparándome, quiero jugar los siguientes juegos, estoy listo para hacer un nuevo debut en la SuperLeague, quiero volver a jugar ahí”.

El FC Copenhague reanudará la actividad en la Superliga de Dinamarca este domingo 11 de octubre cuando visite al Midtjylland por la décima jornada del certamen, encuentro en el que Huescas buscará sumar sus primeros minutos oficiales en el campeonato local.