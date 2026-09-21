Nadia Podoroska vuelve a la WTA después de una larga ausencia por lesión; quedó cerca de la gloria

La vuelta de Nadia Podoroska al circuito de la WTA después de varios meses de ausencia por lesión se quedó cerca de ser perfecta luego de disputar la final del torneo de Sao Paolo, pero caer ante la española Kaitlin Quevedo.

La pausa debido a la lesión comenzó después de su participación en el Australian Open 2025. En ese momento, Podoroska ocupaba el puesto 96 del ranking mundial cuando se vio obligada a detener su actividad debido a una lesión en el hombro.

Del mejor ranking de su carrera a una larga recuperación

La dolencia obligó a Podoroska la obligó a apartarse de las pistas. Durante los siguientes meses, el proceso se complicó con otras molestias físicas que prolongaron su ausencia y la búsqueda de un tratamiento que le permitiera volver a competir.

La argentina pasó 441 días sin disputar un partido oficial. Finalmente, el 31 de marzo del 2026 regresó en el W35 de Junín, Argentina; después de más de una temporada fuera del circuito.

Su regreso significó iniciar desde los torneos ITF que permiten sumar puntos para la clasificación mundial, mientras buscan avanzar en competencias de mayor nivel. Los resultados que consiguió durante los meses siguientes le permitieron recuperar posiciones en el ranking; en enero aparecía alrededor del puesto 1,200 y para junio regresó al top 800, pero en agosto avanzó hasta el 449.

La recuperación también representó el regreso de una jugadora que ya había tenido resultados importantes en el circuito. En 2020, Podoroska alcanzó las semifinales de Roland Garros después de superar la clasificación, convirtiéndose en la primera tenista argentina en llegar a esa instancia de un Grand Slam en la Era Abierta. Su actuación en París la impulsó hasta el top 50 y, meses después, en 2021 alcanzó el mejor lugar de su carrera con el puesto 36.

Cuenta con un título WTA en dobles junto a Beatriz Haddad Maia disputado en 2017 en Bogotá. En individuales, sus principales títulos llegaron en la categoría WTA 125, con los campeonatos de Cali y San Luis Potosí en 2023 y Barranquilla en 2024.

El regreso que terminó en una final WTA

Después de reconstruir su ranking durante la temporada, Podoroska llegó al WTA 250 de São Paulo como la número 317 del mundo. En el torneo superó a varios rivales para instalarse por primera vez en una final individual del circuito WTA.

En semifinales derrotó a Paula Badosa por 6-3 y 6-4, resultado que le permitió alcanzar la definición frente a la campeona española Kaitlin Quevedo.

La final se disputó el 20 de septiembre y Podoroska tomó ventaja al ganar el primer set. Sin embargo, Quevedo reaccionó y remontó para imponerse 4-6, 6-4 y 6-2 en una final que se extendió por dos horas y ocho minutos.

Aunque no consiguió el título, la argentina cerró en São Paulo el mejor resultado de su regreso al circuito.