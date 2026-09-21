Rodri pide ayuda a la policía tras ser seguido por aficionados de madrugada en Madrid

Una madrugada que parecía transcurrir con normalidad terminó con Rodri Hernández, mediocampista del Barcelona pidiendo auxilio a la policía en las calles de Madrid, luego de que un par de aficionados comenzaran a seguirlo mientras caminaba por una de las zonas más transitadas de la capital española.

El campeón del mundo con España habría sido visto alrededor de las 05:00 horas acompañado por otra persona, aparentemente un elemento de seguridad. Durante su recorrido, dos seguidores se acercaron para pedirle fotografías y autógrafos, pero el futbolista decidió no detenerse y continuó con su camino.

En un video que comenzó a circular en redes sociales se observa a Rodri caminar por la vía pública mientras los aficionados intentan acercarse. Uno de ellos llevaba puesta una camiseta de la selección española con el nombre y número de Marc Cucurella en la espalda.

Ante la insistencia de los seguidores, Rodri optó por mantenerse alejado. La situación cambió cuando el futbolista se encontró con una patrulla de la policía que realizaba su recorrido por la zona.

El jugador aprovechó la presencia de los agentes para solicitarles apoyo y explicarles que estaba siendo seguido. “¿Me ayudáis o qué?, me vienen siguiendo”, se escucha decir al futbolista en las imágenes.

Los oficiales, sorprendidos por la situación, le preguntaron si todo se encontraba bien. Rodri volvió a señalar que los aficionados iban detrás de él: “No, no, me están siguiendo”.

Después del encuentro con los policías, los seguidores dejaron de acompañarlo y el futbolista continuó su trayecto por el camellón central del Paseo de la Castellana, una de las avenidas más emblemáticas de Madrid y que atraviesa una parte importante de la ciudad.

El momento llamó especialmente la atención por la hora en la que ocurrió y porque muestra una faceta distinta de la relación entre los futbolistas y los aficionados, particularmente cuando las solicitudes de fotografías o autógrafos ocurren fuera de un entorno deportivo.