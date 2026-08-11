El América-Austin, con sabor a Final adelantada en Leagues Cup. POR IMAGEN TV

La fecha 3 de la Leagues Cup tiene un duelo que llama la atención por sobre el resto de actividad que tendrá el torneo binacional entre la MLS y la Liga Mx.

Y es que tanto las Águilas del América como el Austin FC llegarán a este partido tras haber acumulado dos victorias consecutivas. Y en caso del cuadro texano, no sólo no han sido derrotados en el torneo sino que además, no han permitido ni siquiera que les marquen un gol durante los más de 180 minutos de juego a lo largo del certamen.

América derrotó a San Diego 3-1 en la primera fecha del torneo, en la cancha del Estadio Banorte. Por su parte, en la misma instancia, Austin le propinó un 2-0 a los Xolos de Tijuana. En la segunda fecha, en un duelo aún más complejo para el cuadro de Coapa, los dirigidos por Guillermo Almada despecharon 3-1 a Portland, mientras que Austin goleó 3-0 a los Camoteros del Puebla.

Austin FC Llega con paso perfecto y sin recibir goles ante América Leagues Cup

Lanzar un pronóstico para la Jornada 3 es sumamente complejo, porque además del invicto, América vive una racha de varias semanas, que también lo ubican como el líder del torneo en la Liga Mx. Con jugadores en excelente momento como Brian Rodríguez y otros recuperando su nivel como el “Chiquito” Sánchez y hasta el mismo Henry Martin.

Por su parte, el equipo texano cuenta con Myrto Uzini, principal referente en el ataque, Facundo Torres, extremo desequilibrante con una gran capacidad para encarar por las bandas, además de Brad Stuver, portero titular y clave en la portería para que el equipo hoy en día, no haya permitido gol en contra.

Este duelo se llevará a cabo el jueves 13 de agosto en el Q2 Stadium de Austin, Texas, comenzará en punto de las 18:30 horas y podrás seguirlo por Imagen Televisión y sus diversas plataformas digitales.