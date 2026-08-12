La fractura secreta entre México y Concacaf tras el Mundial que acerca a la Liga MX a la Copa Libertadores

México trata de mover con sabiduría las piezas. El enroque con la FIFA quedó de manifiesto tras apoyar a Gianni Infantino abiertamente a pesar de que la zona que lo arropa, la Concacaf, mostró las armas.

Y la ecuación es sencilla. La Femexfut tuvo un serio distanciamiento con la Concacaf y su titular, Víctor Montagliani, porque vendieron los derechos de la Copa Oro por dos años a Netflix a partir de 2027,sin dar opciones de negociaciones con otras televisoras.

Se abrieron las cartas de México y Concacaf

Justo después de voltear las cartas y posicionarse en los bandos, -México con Infantino en su posible reelección en la presidencia de FIFA y Montagliani con la UEFA y África para derrocarlo-, han surgido los cambios que se prevén para el futuro.

Gianni Infantino junto a un serio Victor Montagliano y el aún más serio Mikel Arriola. Cuartoscuro

Es un hecho que el amague es porque México se considera la moneda de oro en la Concacaf. El patrocinador mayor de la Copa Oro es Caliente, la casa de apuestas, que está ahí por la presencia del Tri, no por el torneo. Es por eso que negociar los derechos de televisión en autonomía no fue algo que cayera bien en la Femexfut.

Al mismo tiempo, las relaciones tras el Mundial quedaron encandiladas y de la mejor manera con Gianni Infantino, por lo que México apoya de antemano seguir con él en los próximos planes que plantean un Mundial de 64 selecciones.

Por eso han surgido las diferentes opciones de volver a las competencias de Conmebol. Si bien se plantea la opción de cambiar de confederación, la realidad es que es una posibilidad muy lejana.

"Es algo que no va a suceder. Es verdad que diplomáticamente hay una ruptura pero ni la Concacaf estaría dispuesta a perder a México y a la vez, la Selección no se arriesgaría a jugar eliminatorias en Sudamérica, eso es inviable por completo", mencionan desde la Femexfut.

Presionar a la Concacaf por otros medios

Pero el desafío viene en las competencias de clubes. La Femexfut sabe que su nivel deportivo está estancado por los negocios con Estados Unidos y plantea regresar equipos a la Copa Libertadores.

"Sería muy bueno, es algo que debería hacerse como en la Champions League de Europa, que participe todo el continente. Cuando se jugó la Libertadores con clubes mexicanos hubo una gran elevación de nivel", comentó Matías Almeyda, técnico argentino de los Rayados del Monterrey.

Desde las oficinas de la Conmebol en Luque, Paraguay, recuerdan que la relación con México no quedó dañada.

Una voz cercana al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez lo manifiesta así: "México fue quien se alejó de nosotros, acá la puerta siempre ha estado abierta, nos interesa mucho tener a los clubes mexicanos. Cuando se cambió el calendario de Conmebol, ya no se ajustaron las fechas con Concacaf y se decidió no seguir".

¿Cómo elegirán a los representantes de México en Libertadores?

Pero ahora, ante las multitudinarias peticiones de volver a la Libertadores, México quiere presionar a Concacaf para ganar terreno y poner a dos equipos de su liga y dos de Estados Unidos, pero la propuesta es clara: uno por méritos deportivos y otro por invitación.

Cruz Azul disputó la final de la Copa Libertadores del 2001. Mexsport

Esto significa que la Liga de Campeones de Concacaf se vería mermada. La idea es que al menos el campeón de un torneo, el Apertura, asista a la Libertadores y no a la competencia regional de Concacaf y el otro sea el que más puntos haga en el año; la forma de presionar a Concacaf es argumentando que México tiene mejores relaciones con los del sur que con los de su propio latifundio.