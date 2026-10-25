Álvaro Fidalgo no logra afianzarse como titular en el Betis de Pellegrini

Álvaro Fidalgo tiene calidad, pero necesita tiempo para demostrarlo. El problema es que las oportunidades para el mediocampista mexicano en el Betis de Manuel Pellegrini son cada vez más cortas. Ante el Celta de Vigo, su aparición llegó hasta el minuto 74’,en el encuentro que terminó sin goles.

El exjugador del las Águilas ingresó con la intención de darle otra dinámica al conjunto verdiblanco. Se mostró participativo, buscó asociarse con sus compañeros y trató de encontrar espacios para generar peligro. Sin embargo, el margen de maniobra fue reducido y no logró cambiar el rumbo de un partido que terminó 0-0.

El escenario plantea un desafío para Fidalgo. Su talento no está en discusión, pero convertirlo en un elemento habitual del once inicial parece complicado mientras tenga que abrirse paso entre futbolistas consolidados en la plantilla.

Hace unos días, Pellegrini reconoció las condiciones del mexicano y destacó la manera en que se ha incorporado al equipo. También dejó claro que la competencia en el mediocampo es considerable.

“Demostrar nada. Álvaro es un muy buen jugador, que ha entrado muy bien en el equipo. Es un puesto que está también con varios jugadores importantes que tienen mucha calidad como Pablo Fornals, como Gio Lo Celso, como es Isco, Dani Ceballos”, explicó el entrenador chileno.

El elogio representa un respaldo, aunque no garantiza más minutos. Para Fidalgo, la dificultad consiste en aprovechar las oportunidades que recibe, incluso cuando apenas dispone de un cuarto de hora para hacerse notar. En lapsos tan breves, un pase entre líneas, una asociación o una jugada que rompa el ritmo pueden marcar la diferencia.

Su situación contrasta con la que vivió en el América, donde se convirtió en una pieza habitual y tuvo mayor continuidad para influir en el juego. En España, en cambio, todavía busca hacerse un espacio en una zona del campo con varias alternativas.

El empate mantiene al Betis en la cuarta posición de la clasificación, dentro de los puestos a competiciones europeas. Su próximo compromiso será ante el Málaga, un rival que, ocupa el último lugar de la tabla.

Para Fidalgo, el reto será aprovechar ese tipo de encuentros para sumar minutos y argumentos. La calidad puede abrirle la puerta, pero la continuidad dependerá de lo que consiga hacer cada vez que Pellegrini le permita entrar al campo.