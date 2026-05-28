Mundial 2026: Álvaro Fidalgo comparó la presión de América, Betis y Selección Mexicana 

Álvaro Fidalgo mantiene la adrenalina a tope a pesar del cierre de temporada en España, con el Betis. Tras reportar con la Selección Mexicana, el mediocampista puso en una balanza la presión vivida en este año.

"Que los comentarios no te afecten de una manera u otra, es una responsabilidad altísima, con cariño que recibo a diario, tengo una responsabilidad enorme, así lo trato, en América, en Betis también la presión, y en Selección la competencia interna es muy alta", destacó desde el Rose Bowl, previo al juego de México ante Australia.

Con su reciente debut en el Tricolor, el español naturalizado mexicano también se refirió al proceso de la lista final que prepara el seleccionador Javier Aguirre

"Me sentí bien en la fecha FIFA pasada. Javier Aguirre y su cuerpo técnico ayudaron a sentirme genial. En estos dos meses no tuve tanta participación como cuando llegué al Betis en gran momento y con ganas de ver qué se viene, primero esperar a que salga la lista oficial, Javier manda y decide, ya veremos"

También compartió su experiencia en el Estadio Banorte, recinto que reabrió sus puertas el pasado 28 de marzo con un amistosos entre México y Portugal (empate sin goles).

"Volví contra Portugal, pero veremos qué pasa, tenía esperanza de jugar de nuevo en el Azteca, la última vez que lo hice, levanté título (con América), por eso es especial e importante".

Por último, el 'Maguito' mostró gratitud con las leyendas del futbol mexicano que conoció en su estadía de cinco años en México.

"Escuchar testimonios de jugadores que vivieron el Mundial en casa fue importante, te hacen ver lo que marca ese momento que sientes con el himno, el inicio del partido, bandera, defender una camiseta en casa y en la cita más grande, lo siguen recordando a 40 años.

"He platicado con Mario Trejo, Manuel Negrete, Fernando Quirarte también, con Miguel España... A la mayoría los conocía, importante escuchar sus testimonios, vivieron el Mundial en casa y lo siguen recordando como si fuera ayer. Ahora a esperar la lista y veremos el 11 de junio quién está".