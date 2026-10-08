Checo Pérez avisa en Singapur sobre su "última oportunidad" y manda mensaje a fans

Sergio Pérez es uno de los pilotos que ha logrado inscribir su nombre en el libro de ganadores del Gran Premio de Singapur luego de obtener el éxito en el 2022, cuando aún manejaba para Red Bull, en una competencia donde apretó el acelerador al final para marcar diferencia y no verse afectado por una sanción de cinco segundos.

La situación es muy diferente con Cadillac ahora en el 2026 para Checo Pérez. El originario de Jalisco mira el trazado callejero de Marina Bay, con sus estrechas zonas y sus curvas de 90 grados, como la última oportunidad de poder sumar puntos y no irse en ceros en la campaña.

Ante las limitaciones del monoplaza y la ausencia de mejoras para el cierre de temporada, Sergio Pérez reconoció que las características de Marina Bay representan la ventana definitiva para sobresalir.

Pero el mexicano tampoco se deja engañar y sabe que el chasis MAC-26 carece de velocidad punta y sufre de arrastre, por ello, pide al equipo que tome el mayor riesgo posible, en especial, porque considera que su experiencia como piloto en esta pista podría ser un factor determinante en un fin de semana sprint donde solo habrá 60 minutos de prácticas.

"Es una buena oportunidad para nosotros. Probablemente la última para hacer algo importante, dado el margen que tenemos actualmente con el auto y que no estamos trayendo nada", afirmó Checo Pérez en el paddock.

El fin de semana sprint añade un poco más de incertidumbre, un poco más de tensión", señaló el mexicano.

El integrante de la escudería Cadillac del grupo General Motors señaló que tanto la sesión de calificación para la sprint del viernes como la calificación para la carrera del sábado serán los puntos críticos.

“Necesitamos ser capaces de rendir masivamente por encima del nivel para conseguir algo”.

El agradecimiento a los fanáticos

Consciente de que el 2026 ha sido una montaña rusa de emociones, Sergio Pérez mandó un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos quienes se han mantenido fieles a pesar de que los resultados no han sido los esperados en la primera campaña con Cadillac.

“Es difícil de asimilar para un aficionado, porque quieren verme ganar y luchando por la victoria; están acostumbrados a eso", reflexionó el tapatío al señalar que en viejas temporadas estaba en la contienda por los puntos y por los podios.

Pero justo a aquellos que se han mantenido les agradeció: “La situación es distinta. Ellos lo entienden perfectamente y apoyan totalmente este proyecto. Tengo mucha suerte de contar con ellos".