¿Fernando Alonso vuele al Rally Dakar? Reportes apuntan al 2027

Fernando Alonso tiene una nueva oportunidad para regresar al Rally Dakar 2027, después de siete años de disputar por primera vez la competencia. Algunos reportes apuntan a que el piloto español ya está trabajando en el proyecto para participar en la próxima edición, aunque todavía faltan por concretar algunos detalles antes de que exista una confirmación oficial.

La información señala que Alonso competiría con un prototipo de la categoría T1+, gestionado por Prodrive y basado en el Dacia Sandrider que utilizó Nasser Al-Attiyah para ganar el Dakar 2026. El vehículo recibiría modificaciones para adoptar la identidad de Aston Martin, escudería de la que forma parte.

El proyecto contempla a Marc Coma como copiloto

Uno de los elementos que aparecen en los reportes es la presencia de Marc Coma como copiloto; anteriormente ya ha acompañado a Alonso en el Dakar, por lo que ambos pueden volver a formar equipo en caso de concretarse el proyecto para el próximo año.

El español tiene amplia experiencia en la competencia, pues consiguió cinco victorias en la categoría de motos antes de retirarse como piloto. Su conocimiento de la navegación y de las exigencias del Dakar fue uno de los principales apoyos para Fernando Alonso durante su debut.

Los reportes sobre el posible regreso del asturiano aparecen después de que confirmó su continuidad con Aston Martin para la temporada 2027 de Fórmula 1. El piloto dejó abierta la posibilidad de afrontar nuevos retos dentro del automovilismo mientras mantiene su actividad en la máxima categoría.

Fernando Alonso y Marc Coma fueron dupla durante su participación en el Rally Dakar 2020. motorsport

Alonso ya conoce el desafío

El piloto participó por primera vez en 2020, cuando completó la competencia con Toyota junto a Marc Coma. En aquella edición terminó en el decimotercer lugar de la clasificación general y consiguió como mejor resultado un segundo puesto en la décima etapa.

Aquella experiencia le permitió enfrentarse a una disciplina completamente distinta a los circuitos de Fórmula 1.

¿En qué consiste el Rally Dakar?

El Rally Dakar es una competencia de resistencia que combina largas etapas con recorridos fuera del asfalto, navegación y terrenos como desiertos, dunas y zonas rocosas, por lo que pilotos y copilotos deben mantener la concentración durante varias horas.

El posible regreso de Alonso al Dakar representa una nueva oportunidad para competir en una disciplina distinta a la Fórmula 1.