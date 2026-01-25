Allegri aclara el estado de Santiago Gimenez y frena su regreso inmediato con el AC Milan

La recuperación de Santiago Gimenez sigue siendo un tema de atención en el entorno del AC Milan, especialmente de cara al cierre de la temporada en la Serie A. El delantero mexicano continúa en proceso de rehabilitación tras la lesión de tobillo que lo ha marginado de las canchas por varios meses, y aunque las sensaciones son positivas, el técnico Massimiliano Allegri optó por moderar el optimismo.

En conferencia de prensa previa al duelo ante la Roma, el estratega italiano habló sobre la evolución del atacante. Allegri reconoció que Gimenez progresa de manera favorable, pero dejó claro que su retorno no será inmediato. “En cuanto a Gimenez, está progresando bien”, señaló el técnico, aunque también advirtió que “todavía le queda mucho para volver”, proyectándolo más como un recurso importante para el final de la temporada.

LA LESIÓN QUE FRENÓ A SANTIAGO GIMENEZ

La lesión del delantero mexicano se remonta al 28 de octubre, durante el partido correspondiente a la Jornada 9 de la Serie A frente al Atalanta. En aquel encuentro, Santiago Gimenez tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 62, encendiendo las alarmas en el conjunto rossonero.

Desde entonces, el futbolista ha estado fuera de actividad por casi tres meses, periodo en el que se ha perdido 14 partidos oficiales con el AC Milan, incluyendo compromisos de la Serie A, la Supercopa de Italia y la Copa Italia. Su ausencia no solo afectó al club, sino también a la Selección Mexicana, ya que no pudo ser convocado para los amistosos de la Fecha FIFA de noviembre ante Uruguay y Paraguay.

EL IMPACTO DE SU AUSENCIA Y LO QUE ESPERA EL MILAN

Antes de la lesión, Gimenez había tenido participación en 11 partidos con el conjunto milanista, sumando 768 minutos en los que aportó un gol y dos asistencias, números que reflejaban una adaptación progresiva al futbol italiano.

Actualmente, el AC Milan se mantiene en la segunda posición de la Serie A con 46 puntos, a seis unidades del líder Inter, aunque con un partido pendiente. En ese contexto, el regreso del delantero mexicano es visto como un refuerzo clave para encarar la recta final del campeonato y sostener la pelea por el título.

Por ahora, la prioridad del cuerpo técnico es evitar recaídas y permitir que Santiago Gimenez complete su recuperación de forma óptima, con la mira puesta en que pueda marcar diferencia cuando más lo necesite el equipo.

