Alfredo Talavera era la tercera opción para Rafa Márquez

Dentro de las opciones que Rafael Márquez contemplaba en la posición de Entrenador de porteros, Alfredo Talavera sí estuvo contemplado para integrarse al Cuerpo Técnico de la Selección Mexicana, pero como la tercera opción.

Así lo confirmó el propio ex arquero de Clubes como Pumas y Toluca, luego de que este viernes se dieran a conocer los nombres de quienes conformarían el Cuerpo Técnico del Tri, comandado por Rafa Márquez.

En entrevista con Fox One, Tala negó que haya rechazado la oferta de incorporarse a la Selección de México.

Yo fui la persona que se acercó con Rafa. Lo que tengo que hacer es ir a hablar y ser muy claro, qué es lo que está pasando, sí es verdad o no, si se va a respectar ese proceso que yo venía manejando con las menores, es por eso que hablé con Rafa, yo le marqué directamente, le dije cómo estaba la situación.

“(Rafa) fue muy claro, me mencionó, ‘Tala para mí tu eres la tercera opción, tengo a algunos otros que ya conozco, sé cómo trabajar y así están las cosas’. Y ahí fue cuando ya terminó la comunicación”, explicó Alfredo.

A través de redes sociales, Selección Mexicana informó que será Xabier Mancisidor quien se integrará como Entrenador de Porteros en el Cuerpo Técnico. Como jugador, fue arquero del Alavés y Mallorca, y como Entrenador de Porteros, trabajó al lado de Pellegrini por 3 años y 10, al lado de Pep Guardiola, en el Manchester City.

Hay escasez de porteros de Selección Mexicana

Talavera considero que actualmente existe escasez de opciones de arqueros con el nivel para cuidar la portería de la Selección Mexicana. Hizo un recuento detallado de quienes hoy tienen un buen desempeño con sus clubes.

Incluso, habló del papel de Carlos Acevedo, el arquero de Santos Laguna, y Raúl Rangel, quienes fueron convocados para el pasado Mundial de la FIFA 2026.

“Antes sí había un gran volumen de porteros, te soy sincero, hoy estamos escasos en porteros, de selección estamos escasos. Está obviamente Raúl (Rangel) que terminó siendo titular y se lo merece, fue el que iba siempre levantando la mano para una titularidad, desgraciadamente (pasó) lo que todos sabemos de (Ángel) Malagón que se lastima”, recordó.

Dijo que hay opciones que vienen empujando de la Sub-23, de la Sub-20, con grandes cualidades, pero se necesita el trabajo y seguimiento.

"Sí nos faltan más porteros, es la realidad, porque se lastima un portero, el que sea, a quién vas a traer, ni siquiera lo tenemos en la mente", consideró