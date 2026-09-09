El Pick-Six de la semana

¡Bienvenidos a la primera entrega de esta columna semanal! Si ya armaste tu equipo y sientes que se te escapó algo valioso, respira: el mercado castiga las lesiones graves más de lo que castiga el talento. Aquí van seis nombres que el cuerpo médico devaluó, no la calidad de sus manos ni de sus piernas, y que el mercado todavía no termina de corregir. Ideal si sigues draftando o si buscas intercambios a precio de remate.

El renacer de un grande: Malik Nabers. Un ACL y menisco rotos le costaron casi todo 2025; una segunda cirugía en offseason terminó de hundir su ADP hasta el pick 30 en Sleeper, una cifra absurda para un techo de WR1. Está en prácticas completas y se mueve sin límites visibles, aunque todavía sin confirmación oficial de cara a la Semana 1. En tercera ronda, el riesgo se paga solo.

La máquina de Miami: De’Von Achane. La cirugía de hombro izquierdo sembró dudas en primavera, pero Miami ya lo autorizó sin restricciones. La pregunta ya no es si está sano, sino cuánto volumen de trabajo puede sostener semana a semana dentro de ese ataque compartido.

Paciencia en Houston: Tank Dell. La rodilla se destrozó a finales de 2024 y se llevó toda su 2025; los Texans lo abren en IR, mínimo cuatro partidos fuera. Si lo tienes, no lo sueltes: desde Semana 5 puede convertirse en el arma secreta que nadie más conserva en su banca.

El tanque de Cleveland: Quinshon Judkins. Su temporada de novato terminó con fractura de peroné y tobillo dislocado, pero ya entrena sin límites y los Browns lo proyectan como RB1. Si Gibbs o Robinson ya volaron de tu tablero, Judkins es la apuesta de mayor techo a precio de descuento.

Apuesta de alto riesgo, alto techo: Patrick Mahomes. El ACL y LCL rotos en 2025 le costaron la temporada completa; no jugó un solo minuto de pretemporada, así que el riesgo es real. Pero con un cuerpo de receptores renovado y su techo habitual, sigue siendo de los pocos mariscales capaces de decidir una liga entera desde rondas medias.

La apuesta explosiva: George Kittle. No fue una molestia menor: fue un Aquiles roto en playoffs de enero. Aun así, ya fue activado del PUP, viajó con el equipo a Australia y asoma para la Semana 1, probablemente con un límite estricto de snaps al arranque. Sano, sigue siendo de los pocos TE capaces de romperte una jornada él solo.

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