Alexandra Godínez se suma al Tri Femenil para enfrentar a Jamaica

La Selección Nacional de México Femenil sumó una nueva pieza a su concentración de cara a la Fecha FIFA de octubre. Alexandra Godínez, futbolista de Pachuca Femenil, se incorporó al equipo dirigido por el español Pedro López para los partidos de preparación ante Jamaica.

A través de sus redes sociales, el combinado nacional confirmó la integración de la jugadora, quien cuenta con experiencia en procesos de Selecciones Nacionales en categorías menores.

La Selección Nacional de México Femenil informa que la jugadora Alexandra Godínez se incorpora a la concentración de la presente convocatoria con el equipo dirigido por Pedro López”, informó la Selección Mexicana.

Con 23 años, Godínez atraviesa un momento importante en su carrera y se ha consolidado dentro de la estructura de Pachuca Femenil. Desde el Apertura 2025, la futbolista suma 86 partidos disputados con las Tuzas, aunque en diferentes encuentros ha tenido que desempeñarse como relevo.

De hecho, una de las jugadoras con las que ha competido por minutos es Kenti Robles, quien también forma parte de esta concentración de la Selección Mexicana.

Durante el entrenamiento a puertas abiertas realizado este martes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México, se pudo observar a Godínez trabajando activamente con el grupo, mientras que Robles realizó principalmente ejercicios de calentamiento y movilidad, además de recorridos alrededor de la cancha, sin participar en el trabajo colectivo con el resto de las seleccionadas.

En este contexto, Godínez tuvo participación dentro de los ejercicios realizados por el equipo nacional. Posteriormente, la Selección Mexicana hizo oficial su incorporación a la convocatoria para esta Fecha FIFA.

La defensora se suma así a un grupo que tendrá dos pruebas ante Jamaica. El primer encuentro se disputará el 9 de octubre en Aguascalientes, mientras que el segundo está programado para el 13 de octubre en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Estos compromisos servirán como preparación para el conjunto dirigido por Pedro López de cara a los próximos desafíos del proceso rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Para Godínez, el llamado representa una nueva oportunidad para mostrarse ante el cuerpo técnico de la Selección Mayor y continuar con su proceso después de haber formado parte de distintas convocatorias en categorías juveniles.

Ahora, la futbolista de Pachuca buscará aprovechar los entrenamientos y la oportunidad de trabajar junto al grupo para convencer al estratega español de cara a los siguientes compromisos del Tricolor.