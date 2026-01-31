Alexander Sorloth, hospitalizado tras fuerte choque de cabezas

El noruego Alexander Sorloth tuvo que ser trasladado a un hospital, luego del duro choque de cabezas que sufrió con Matías Moreno durante el partido entre el Atlético de Madrid y el Levante, duelo de la jornada 22 de LaLiga que se jugó en el Estadio Ciutat de València.

El incidente ocurrió al minuto 23. Sorloth fue con demasiada fuerza para despejar el balón en el área local y chocó frontalmente con la cabeza de Moreno, ambos cayeron al césped de manera preocupante.

Al ver el impacto, sus compañeros pidieron de inmediato la atención médica y sus cambios, que se dieron por precaución. El delantero noruego salió en camilla entre aplausos.

El Atlético de Madrid comunicó que el jugador sufrió un traumatismo que le provocó una fuerte herida incisocontusa.

“Alexander Sorloth tuvo que ser sustituido como consecuencia de un traumatismo que le provocó una fuerte herida incisocontusa. El jugador ha sido trasladado a un centro hospitalario para someterse a diferentes pruebas”, comunicó en la red social “X”.

El Levante y el Atlético de Madrid igualaron 0-0, donde hubo dos debuts. Por los colchoneros, el canterano Jano Monserrate tuvo minutos y por el cuadro local, el recién fichado, el israelí Tay Abed también vio acción.

Con el empate, el Atleti llegó a 45 puntos, mientras que el Levante es penúltimo con 18. Por la mañana, el Oviedo volvió a la senda del triunfo.