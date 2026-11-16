Siendo una auténtica aplanadora en el tramo final de la UEFA Nations League, Alemania aplastó 5-0 a Países Bajos y concretó su boleto a la siguiente ronda del certamen continental; empate en la cima con 11 puntos junto a la Naranja Mecánica y Grecia, que termina eliminado.

En el compromiso que acaparaba los reflectores en este cierre de la Fecha FIFA en Europa, la Alemania de Jürgen Klopp recibía a los Países Bajos comandados por Xavi Hernández que llegaban con el ánimo a tope tras golear y humillar 7-0 a Grecia en su más reciente presentación.

Fue hasta el ocaso del primer tiempo cuando Derry Scherhant tomó el esférico por el costado de la izquierda (41’) y con un portento de disparo colocado, Alemania se ponía por delante antes de marcharse al vestidor, sin embargo, el cataclismo para la Naranja Mecánica llegaría en la segunda parte.

La paridad se buscaba en el Olympiastadion de Berlín y Países Bajos se marchó al frente, oportunidades que fueron aprovechadas y concretadas por Florian Wirtz (2-0 al 60’), Nico Scholtterbeck (3-0 al 65’), Florian Wirtz (4-0 al 71’) y Brajan Gruda (5-0 al 78’) que ponía fin a 18 minutos de terror por parte de los comandados por el estratega español.

La respuesta no llegó desde el banquillo visitante y el compromiso únicamente vio cómo se diluía el tiempo hasta el silbatazo final, mismo que sentenció el liderato de Die Mannschaft y el sitio en la siguiente onda por parte de Países Bajos debido a los criterios de desempate en el certamen.

Así terminó el Grupo 2 de la UEFA Nations League

Luego de un empate y una derrota que ponían al rojo vivo la situación de Alemania, los dirigidos por Jürgen Klopp consiguieron 3 victorias y 1 empate en sus últimos 4 compromisos, por lo que aprovecharon una combinación de resultados para hacerse del peldaño de honor en la última instancia de la Fase de Grupos:

1. Alemania / 11 (+8).

2. Países Bajos / 11 (+4).

3. Grecia / 11 (-4).

4. Serbia / 0 (-8).

Alemania y Países Bajos son los equipos que avanzaron a la siguiente ronda en la Nations League 2026-27. Reuters

BFG