Alejandro Zendejas calienta la banca, pero está feliz de haber elegido a Estados Unidos

Alejandro Zendejas, jugador del Club América, aseguró que tomó la decisión correcta al representar a la Selección de Estados Unidos para la Copa del Mundo 2026, pese a tener la posibilidad de jugar para México.

El futbolista mexicoamericano declaró que se siente feliz de formar parte del equipo de las barras y las estrellas y que se encuentra cómodo dentro del grupo.

“Soy feliz. Siempre lo he dicho: tomé esta decisión porque crecí con estos jugadores, tengo muy buenas amistades y me siento más a gusto jugando con esta selección. Tengo muchos amigos aquí, siento que nunca me fui de la selección y estoy muy feliz de estar con ellos”, declaró Zendejas.

¿Cuántos minutos tiene Zendejas en la Copa del Mundo?

Zendejas fue considerado por Mauricio Pochettino en la última Fecha FIFA previa a la Copa del Mundo y dentro de la lista definitiva de 26 jugadores para el torneo.

Sin embargo, el futbolista aún no ha sumado minutos en las victorias de Estados Unidos ante Paraguay y Australia.

Sobre su situación, comentó: “Yo feliz si me toca jugar unos minutitos, pero creo que es cosa mía seguir trabajando y demostrar el granito de arena que puedo aportar. Eso lo muestro en cada entrenamiento: seguir trabajando con buena energía, conviviendo con los compañeros y, si toca, pues yo feliz”.

Mensaje de Zendejas para la afición americanista y André Jardine

Además de hablar sobre su presente con la selección estadunidense, Zendejas agradeció el apoyo de los aficionados del América que han seguido su participación durante el torneo.

“Muchas gracias por el apoyo y, si me toca jugar, voy a demostrar todo lo que he venido haciendo con el equipo”, señaló.

Sobre su exentrenador, André Jardine, destacó la confianza y el respaldo que recibió durante su etapa en el club.

“Siempre me respaldó en momentos duros y también muy buenos. Vi que lo anunciaron en su nuevo equipo, entonces quiero desearle mucho éxito”, agregó.

¿Cuándo podría debutar Zendejas con Estados Unidos en el Mundial?

Estados Unidos aseguró el liderato del Grupo D tras sus victorias por 4-1 sobre Paraguay y 2-0 ante Australia. Ante este escenario, Mauricio Pochettino podría realizar rotaciones en el último partido de la fase de grupos, lo que abriría una oportunidad para que Zendejas tenga actividad.

La selección estadunidense enfrentará a Turquía el jueves 25 de junio en el Estadio Los Ángeles a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.