Alcaraz Vs Zverev: Historial previo a Semifinal del Australian Open 2026

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se enfrentarán en las Semifinales del Australian Open 2026, partido que representará el número 13 en la historia entre el español y el alemán; será la quinta vez que se midan en un Grand Slam, segunda en Melbourne.

La primera vez que Alcaraz y Zverev se enfrentaron fue el el Abierto Mexicano de Tenis (Acapulco 2021), donde el teutón logró imponer condiciones, sin embargo, la historia fue enocntrándolos una y otra vez con el paso de los años.

La Semifinal del Australian Open 2026 será la quinta ocasión en la que se enfrenten en un Grand Slam: Australia (2), Roland Garros (2) y US Open (1); nunca se han visto las caras en la tierra sagrada de Wimbledon.

En Grand Slam, Zverev y Alcaraz cuentan con 2 victorias por bando. X: @AustralianOpen

La única ocasión en la que se midieron en Melbourne, fue durante los Cuartos de Final de 2024, mismos en los que Zverev se llevó en 4 sets.

Alcaraz 6-6 Zverev / Previo al Australian Open 2026

La balanza entre el español y el alemán se inclinará hacia un costado luego de lo que ocurra en Melbourne este jueves 29 de enero, cuando Alcaraz y Zverev definan al finalista del Australian Open 2026.

Estos son los partidos, instancias, torneos, ediciones y resultados en cada una de las ocasiones en donde Alcaraz y Zverev se han enfrentado:

1. 16avos del Abierto de Acapulco 2021 / Zverev, 6-3 y 6-1.

2. Semifinal Vienna 2021 / Zverev, 6-3 y 6-3.

3. Final Masters 1000 Madrid 2022 / Alcaraz, 6-3 y 6-1.

4. Cuartos de Final Roland Garros 2022 / Zverev, 6-4, 6-4, 4-6 y 7-6.

5. Octavos de Final Masters 1000 de Madrid 2023 / Alcaraz, 6-1 y 6-2.

6. Cuartos de Final US Open 2023 / Alcaraz, 6-3, 6-2 y 6-4.

7. Round Robin ATP Finals 2023 / Zverev, 6-7, 6-3 y 6-4.

8. Cuartos de Final Australian Open 2024 / Zverev, 6-1, 6-3, 6-7 y 6-4.

9. Cuartos de Final Indian Wells 2024 / Alcaraz, 6-3 y 6-1.

10. Final Roland Garros 2024 / Alcaraz, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2.

11. Round Robin ATP Finals 2024 / Zverev, 7-6 y 6-4.

12. Semifinal Cincinnati 2025 / Alcaraz, 6-4 y 6-3.

13. Semifinal Australian Open 2026 / jueves 29 de enero.

