Alcaraz Vs Zverev: Historial previo a Semifinal del Australian Open 2026
Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se enfrentarán en las Semifinales del Australian Open 2026 y, luego de 12 enfrentamientos, esto dicta el historial entre sí
Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se enfrentarán en las Semifinales del Australian Open 2026, partido que representará el número 13 en la historia entre el español y el alemán; será la quinta vez que se midan en un Grand Slam, segunda en Melbourne.
La primera vez que Alcaraz y Zverev se enfrentaron fue el el Abierto Mexicano de Tenis (Acapulco 2021), donde el teutón logró imponer condiciones, sin embargo, la historia fue enocntrándolos una y otra vez con el paso de los años.
La Semifinal del Australian Open 2026 será la quinta ocasión en la que se enfrenten en un Grand Slam: Australia (2), Roland Garros (2) y US Open (1); nunca se han visto las caras en la tierra sagrada de Wimbledon.
La única ocasión en la que se midieron en Melbourne, fue durante los Cuartos de Final de 2024, mismos en los que Zverev se llevó en 4 sets.
Alcaraz 6-6 Zverev / Previo al Australian Open 2026
La balanza entre el español y el alemán se inclinará hacia un costado luego de lo que ocurra en Melbourne este jueves 29 de enero, cuando Alcaraz y Zverev definan al finalista del Australian Open 2026.
Estos son los partidos, instancias, torneos, ediciones y resultados en cada una de las ocasiones en donde Alcaraz y Zverev se han enfrentado:
1. 16avos del Abierto de Acapulco 2021 / Zverev, 6-3 y 6-1.
2. Semifinal Vienna 2021 / Zverev, 6-3 y 6-3.
3. Final Masters 1000 Madrid 2022 / Alcaraz, 6-3 y 6-1.
4. Cuartos de Final Roland Garros 2022 / Zverev, 6-4, 6-4, 4-6 y 7-6.
5. Octavos de Final Masters 1000 de Madrid 2023 / Alcaraz, 6-1 y 6-2.
6. Cuartos de Final US Open 2023 / Alcaraz, 6-3, 6-2 y 6-4.
7. Round Robin ATP Finals 2023 / Zverev, 6-7, 6-3 y 6-4.
8. Cuartos de Final Australian Open 2024 / Zverev, 6-1, 6-3, 6-7 y 6-4.
9. Cuartos de Final Indian Wells 2024 / Alcaraz, 6-3 y 6-1.
10. Final Roland Garros 2024 / Alcaraz, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2.
11. Round Robin ATP Finals 2024 / Zverev, 7-6 y 6-4.
12. Semifinal Cincinnati 2025 / Alcaraz, 6-4 y 6-3.
13. Semifinal Australian Open 2026 / jueves 29 de enero.
