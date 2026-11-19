El tenis español respira tranquilo. Carlos Alcaraz confirmó este jueves que continuará en las Nitto ATP Finals 2026, luego de someterse a una resonancia magnética en Turín para evaluar las molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió durante su victoria por 6-2 y 6-4 ante Daniil Medvedev, en la sesión del miércoles.

Aunque el número tres del mundo canceló por precaución su entrenamiento matutino en el Inalpi Arena, después de recibir asistencia médica y un vendaje en el muslo, los estudios descartaron una lesión de gravedad. Con su clasificación a las semifinales matemáticamente asegurada, el murciano tiene previsto jugar este viernes ante Flavio Cobolli, en el cierre de la fase de grupos.

Alcaraz mantiene así su objetivo de conquistar el torneo de maestros antes de centrar su atención en la Copa Davis, que se disputará en Bolonia.

Una temporada marcada por la lesión de muñeca

El nuevo contratiempo físico llega en una temporada especialmente exigente para Alcaraz. En abril, durante el torneo de Barcelona, el español sufrió una tenosinovitis en la vaina del tendón de la muñeca derecha, lesión que lo mantuvo alejado de las pistas durante cuatro meses.

La dolencia le impidió defender su título en Roland Garros y lo obligó a perderse torneos importantes como Madrid, Roma, Canadá y Wimbledon. Después de completar su rehabilitación, regresó en el US Open y protagonizó un cierre de temporada destacado, con títulos en Tokio, Viena y París.

Ahora, el murciano busca cerrar el año con otro trofeo en Turín. Por lo pronto, los resultados de los estudios médicos le permiten mantener ese objetivo y seguir adelante en las ATP Finals.