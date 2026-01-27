Alcaraz avanza a su primera semifinal del Abierto de Australia
Carlos Alcaraz logró su primer pase a las semifinales del Abierto de Australia, luego de vencer al australiano Alex de Miñaur en tres sets
Carlos Alcaraz superó sus límites en el Abierto de Australia, luego de clasificarse a su primera semifinal en su carrera, primer Grand Slam de la temporada, luego de vencer al australiano Alex de Miñaur por 7-5, 6-2 y 6-1 en dos horas y 15 minutos de partido en la Rod Laver Arena.
Al tenista español le llevaron cinco ediciones del Abierto de Australia para clasificarse a semifinales, donde enfrentará a Alexander Zverev, quien avanzó a esta instancia tras vencer al estadunidense Learner Tien por 6-3, (5)6-7, 6-1, 7-6(3).
Por segundo Grand Slam consecutivo, Carlos Alcaraz suma unas semifinales sin ceder ningún set en contra.
De Miñaur puso resistencia en el primer set, vino de un 3-0 para igualarlo 3-3, pero el español corrigió sus fallas para controlar el partido en la pista. El australiano no bajó el ritmo y el partido se puso 5-5, pero la solidez de Alcaraz fue clave para apuntarse el set.
Para la segunda manga, el de El Palmar se puso adelante en la pizarra y a pesar de que De Miñaur subió el nivel, el español mantuvo la ventaja con su saque.
Para el tercero, Alcaraz se volvió a poner 3-0 adelante, ventaja que ya no soltó para cerrarlo con un 6-1.
El tenista español busca hacerse de su primer Abierto de Australia. De hacerlo, se sumará a los seis títulos de Grand Slam que posee y completará los cuatro grandes.