Alcaraz avanza a su primera semifinal del Abierto de Australia

Carlos Alcaraz superó sus límites en el Abierto de Australia, luego de clasificarse a su primera semifinal en su carrera, primer Grand Slam de la temporada, luego de vencer al australiano Alex de Miñaur por 7-5, 6-2 y 6-1 en dos horas y 15 minutos de partido en la Rod Laver Arena.

Al tenista español le llevaron cinco ediciones del Abierto de Australia para clasificarse a semifinales, donde enfrentará a Alexander Zverev, quien avanzó a esta instancia tras vencer al estadunidense Learner Tien por 6-3, (5)6-7, 6-1, 7-6(3).

Carlos Alcaraz se enfrentará a Alexander Zverev en semifinales Reuters

Por segundo Grand Slam consecutivo, Carlos Alcaraz suma unas semifinales sin ceder ningún set en contra.

De Miñaur puso resistencia en el primer set, vino de un 3-0 para igualarlo 3-3, pero el español corrigió sus fallas para controlar el partido en la pista. El australiano no bajó el ritmo y el partido se puso 5-5, pero la solidez de Alcaraz fue clave para apuntarse el set.

Para la segunda manga, el de El Palmar se puso adelante en la pizarra y a pesar de que De Miñaur subió el nivel, el español mantuvo la ventaja con su saque.

Para el tercero, Alcaraz se volvió a poner 3-0 adelante, ventaja que ya no soltó para cerrarlo con un 6-1.

El tenista español busca hacerse de su primer Abierto de Australia. De hacerlo, se sumará a los seis títulos de Grand Slam que posee y completará los cuatro grandes.