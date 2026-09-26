Alarma en Madrid. El francés Kylian Mbappé causó baja por lesión

La Federación Francesa de Futbol dio a conocer este sábado que el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, sufrió una lesión en la rodilla izquierda, por lo que causó baja de la selección francesa.

El jugador le dio la victoria a su selección (1-0) en el partido correspondiente a la fecha FIFA ante Turquía, sin embargo, después de haber marcado se dolió de un pinchazo en la rodilla izquierda que lo obligó a dejar el campo.

Por lo anterior, el delantero del Madrid no estará presente en los encuentros agendados ante Bélgica e Italia.

La noticia también fue confirmada con un diagnóstico más preciso en las redes sociales del Real Madrid, que especificó que el jugador sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda.

Aparentemente la lesión no es de alta gravedad, ya que el mismo jugador publicó en su cuenta de Instagram dos historias, la primera intercambiando su jersey con Arda Güler y la segunda, ya en el vestuario una segunda fotografía donde también aparece Camavinga.

La baja significa la ausencia de Kylian Mbappé dentro de la primera convocatoria del Director Técnico francés, Zinedine Zidane.