Detienen a cinco personas, incluyendo dos menores de edad, por asalto a Alain Prost

Cinco personas, incluyendo a dos menores de edad, fueron arrestados por el robo a mano armada y secuestro cometido a Alain Prost, cuatro veces campeón de Fórmula 1, el mes pasado.

La fiscalía de Pontoise, perteneciente al Valle del Oise, informó este lunes que tres hombres de entre 21 y 22 años y dos de entre 16 y 17 años fueron detenidos el pasado miércoles 1 de julio, luego de que en mayo pasado agredieran al ex piloto francés en su residencia en Nyon, Suiza.

Según un comunicado, difundido por diversos medios europeos, al grupo criminal se le acusa de "robo a mano armada en el marco de un grupo organizado", "detención, secuestro y privación ilegal de la libertad en el marco de un grupo organizado para facilitar un delito" y "conspiración criminal".

El diario France Info reporta que los criminales se llevaron el contenido de una caja fuerte, incluidos "relojes de lujo", antes de huir de Suiza a Francia.

La prensa europea reportó en su momento que tanto Prost como su familia quedaron afectados psicológicamente, ya que los agresores sometieron a uno de sus hijos para obligarlo a abrir la caja fuerte. Ante ello, la familia se trasladó a Dubái, donde el galo tiene otra residencia.

Tras la captura, los tres adultos fueron puestos en prisión preventiva, mientras que los dos menores quedaron bajo supervisión judicial. Medios europeos afirman que grupo delictivo se enfrenta a penas de hasta 30 años de prisión.

Alan Prost se proclamó campeón mundial de Fórmula 1 en 1985, 1986, 1989 y 1993, obteniendo 51 victorias, 106 podios, 33 pole positions y 41 vueltas rápidas. También tuvo una etapa de propietario de equipo, de 1997 a 2001.