Claudia Sheinbaum felicitó a Pato O'Ward por victoria en IndyCar... ¡y el equipo le respondió!

Claudia Sheinbaum felicitó a Pato O’Ward por la victoria del piloto mexicano de este domingo en la carrera de IndyCar en Mid-Ohio, ante lo cual el equipo Arrow McLaren halagó la mención en redes sociales.

El mexicano terminó con una sequía de 14 carreras sin triunfo en la categoría estadunidense tras liderar la mitad de la competencia de este domingo, en la que además lideró el primer 1-2 de Arrow McLaren.

Esto, en un fin de semana en el que diversos deportistas mexicanos se han destacado en el extranjero, comenzando con la victoria de etapa de Isaac del Toro en el Tour de France y el par de podios de Rafael Villagómez en Fórmula 2 en Silverstone, y a la espera del duelo entre México e Inglaterra.

Ante ello, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum reconoció en redes sociales a O’Ward, quien llegó a diez victorias en IndyCar.

Felicidades al piloto Pato O'Ward por su triunfo en la carrera Mid Ohio de IndyCar”, expresó a través de la red X.

No es la primera vez que Claudia Sheinbaum congratula a Pato O’Ward. El año pasado, durante una conferencia matutina posterior a una de sus dos victorias, la mandataria reconoció el logro del regiomontano, quien eventualmente obtendría el subcampeonato.

La cuenta del mismo equipo Arrow McLaren se mostró complacida con la mención al responder con sorpresa: “¡¿LA PRESIDENTE DE MÉXICO?!”

Ante ciertos reclamos de usuarios por el uso del lenguaje, la cuenta corrigió y utilizó, al expresar: “OH POR DIOS, QUISIMOS DECIR LA PRESIDENTA. PERDÓN”.

O’Ward, quien durante el fin de semana había expresado su confianza sobre una posible victoria de México ante Inglaterra, mostró su satisfacción por lograr el triunfo, que a su vez fue su primer podio en la temporada de IndyCar.

Hemos tenido buenas actuaciones, y creo que hoy fue una demostración perfecta de ejecución”, dijo.

“Quiero felicitar a mi equipo en pits; estuvieron fenomenales. Sé que han estado trabajando muy duro porque este año ha sido un reto, y sé que se han esforzado muchísimo para brindarme las paradas en pits que me dieron hoy. Sé que han trabajado duro para lograrlo”.

“Los autos han estado fuertes todo el fin de semana. Ha sido un fin de semana excelente para los tres autos. Se trataba de ser perfectos”.

O'Ward seguirá las incidencias del duelo entre México e Inglaterra de esta noche.